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Döntött Putyin: azonnal teljesíti Trump kérését – Bejelentést tett az orosz elnök
Globál

Döntött Putyin: azonnal teljesíti Trump kérését – Bejelentést tett az orosz elnök

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Elengedi Oroszország Stephen Hubbard amerikai állampolgárt Donald Trump elnök kérésére – jelentette be az orosz elnök, Vlagyimir Putyin.

A BBC cikke szerint

a most 74 éves férfi már egy moszkvai reptéren várja, hogy Amerikába toloncolják.

Az idős amerikai férfit a harkivi Izjumból rabolták el orosz katonák 2022-ben, majd hét év kényszermunkára ítélték Oroszországban, mert Moszkva szerint egy ukrán védelmi egység tagjaként fegyvert ragadott az oroszok ellen.

Trump tegnap jelentette be, hogy tárgyalt Putyinnal Hubbard elengedéséről, ma pedig egy amerikai delegáció érkezett Oroszországba, hogy a férfi sorsáról, illetve az ukrajnai háború lezárásáról tárgyaljanak.

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