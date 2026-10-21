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Egy kicsit előrerohantak az oroszok: a jaltai konferencia helyszínén osztanák újra a világot - Meg is van a javaslat
Globál

Egy kicsit előrerohantak az oroszok: a jaltai konferencia helyszínén osztanák újra a világot - Meg is van a javaslat

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Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csinping csúcstalálkozóját leginkább a krími Livágyija-palotában lenne illő megrendezni – mondta el az orosz sajtónak Mihail Seremet krími parlamenti képviselő.

Seremet arról beszélt: az 1945-ös jaltai konferenciát is ugyanitt rendezték, ezért a „közös, dicső történelem miatt” a szuperhatalmak vezetőinek találkozóját is ide kellene szervezni.

Itt hoztak a felmenőink igazságos és fontos döntéseket, melyekkel megvédtük a világot évtizedeken át a háborútól”

– mondta a politikus.

Úgy látja: egy ilyen konferencia végre lezárhatja az egypólósú világról alkotott tévképzetet, véget vethet a szankciózás és az összecsapások időszakának.

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A kijelentés apropóját az adja, hogy Putyin elnök felvetette, hogy tarthatnának Hszi elnökkel és Trump elnökkel egy háromoldalú szuperhatalmi találkozót, mely során új nemzetközi biztonsági keretrendszer létrehozásáról állapodnak majd meg. Az amerikai sajtó elkezdte a potenciális eseményt „új jaltai konferencia” néven emlegetni, élesen kritizálva azt. Az amerikai elemzők úgy látják: egy „új jaltai konferencia” csak tovább gyengítené Amerika helyzetét a világban, a két rivális nagyhatalom elsődleges célja lenne, hogy az Egyesült Államokat fontos területekről szorítsák ki, mind földrajzilag, mind szektorálisan.

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Címlapkép forrása: DeAgostini/Getty Images

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