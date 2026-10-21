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Egyre súlyosabb a botrány: kitiltott egy ukrán vezetőt a NATO egyik legerősebb országa, szóba került az EU-csatlakozás blokkolása is
Globál

Egyre súlyosabb a botrány: kitiltott egy ukrán vezetőt a NATO egyik legerősebb országa, szóba került az EU-csatlakozás blokkolása is

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Kitiltotta Lengyelországból Radosław Sikorski külügyminiszter Petro Seremtjevót, Lviv régió egyik vezetőjét – írja az UNN.

Az ukrán vezetőt azért minősítették nem kívánatos személynek, mert javaslatot nyújtott be, melyben arra szólította fel a kijevi vezetést, hogy

Ukrajna nyilvánítsa a 2027-es évet Roman Suhevics emlékévének, aki az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) parancsnokaként többek közt lengyel civilek megölésére is parancsot adott.

Sikorski szerint a lvivi vezető nem mellesleg a Waffen-SS „Galícia” alakulatának tevékenységét megelevenítő hagyományőrző is.

A lengyel parlament alelnöke, Krzysztof Bosak azt is bejelentette, hogy ha Ukrajna tovább folytatja az UPA pozitív emlékének ápolását, Lengyelország blokkolni fogja Kijev EU-s csatlakozási folyamatát.

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Címlapkép forrása: Les Kasyanov/Global Images Ukraine via Getty Images

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