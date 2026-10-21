Elesett a milliárdos üzlet: visszakozott az európai nagyhatalom, csúszik a jövő harci drónjainak érkezése

A Boeing megerősítette, hogy a német védelmi tárca tájékoztatta a vállalatot arról, hogy nem kíván továbblépni a korábban tervezett közvetlen beszerzéssel. A döntés visszalépést jelent a Boeing számára, amely az MQ-28-at Németország tervezett CCA-programjának (együttműködő harci repülőgép) egyik fő jelöltjeként pozicionálta. Az idei év elején a cég éppen ezért kötött partnerséget Németország legnagyobb hadiipari vállalatával, a Rheinmetall-lal. Armin Papperger, a Rheinmetall vezérigazgatója márciusban még több százmillió eurós bevételi lehetőségről beszélt a program kapcsán.

A lépés ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az MQ-28 végleg kiesett volna a versenyből. Berlin egy olyan beszerzési modell felé mozdult el, amelyben a versengő konstrukciók lehetőséget kapnak képességeik bemutatására a végső döntés meghozatala előtt. A német védelmi tárca a közbeszerzési szabályokra hivatkozva nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Németország eredetileg 2029-re tűzte ki a CCA-képesség megteremtését, ám a sajtóértesülések szerint az új menetrend a 2030-as évek elejére tolja ki a rendszerbe állítást, míg a repülési tesztek várhatóan 2027-ben kezdődnek. Az eredeti céldátum feltehetően az MQ-28 közvetlen megvásárlásán alapult, mivel a típus már kiterjedt tesztelési fázison esett át, míg egy teljesen új konstrukció fejlesztése értelemszerűen hosszabb időt vesz igénybe.

A lehetséges versenytársak mezőnye közben folyamatosan bővül. Az Airbus és a Kratos egy hete hajtotta végre az U740 Valkyrie európai változatának szűzrepülését, miközben az Airbus a nagyobb U760 Ravenstorm fejlesztésén is dolgozik. A versengő fejlesztők között jelen van az Anduril, a német INTEC-kel együttműködő General Atomics, a Lockheed Martin, valamint a Helsing és a Hensoldt közös projektje, a CA-1 Europa drón, amely külsőre feltűnően hasonlít az MQ-28-ra.

Berlin egyelőre nem tette közzé a CCA-műveletekre vonatkozó koncepcióját, így azt sem, hogy a Luftwaffe kísérődrónként, önálló csapásmérő platformként vagy mindkét szerepkörre alkalmas rendszerként tekint-e az új eszközökre. A jelek arra utalnak, hogy kezdetben a csapásmérő feladatok élveznek elsőbbséget a légiharc-képességekkel szemben, ami pontosan ellentétes az amerikai légierő CCA-megközelítésével. Mivel Németország F-35-ösöket is beszerez, felmerül, hogy Berlin a lopakodó vadászgépek további rendelésével hidalhatná át a csúszást, különösen a páneurópai FCAS-program hatodik generációs vadászgépének elakadása után.

A közvetlen beszerzés elvetésével és a program átstrukturálásával az eredeti, 2029-es hadrendbe állítási cél egyre nehezebben tarthatónak tűnik.

Egy CCA-rendszer tényleges üzembe helyezése – a vadászgépekkel való integrációtól a légtérhasználati engedélyeztetésen át a kiképzési és logisztikai háttér kiépítéséig – önmagában is rendkívül összetett feladat.

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