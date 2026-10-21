Ennyit erről: visszadobták az oroszok Donald Trump javaslatát - Tovább pusztít a háború tüze

Oroszország nem érdekelt az úgynevezett „energetikai tűzszünet” nyélbe ütésében, hiszen Moszkva tartós békét szeretne – mondta ma délelőtt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Donald Trump amerikai elnök az elmúlt hetekben kétszer is bejelentette, hogy Oroszország és Ukrajna beleegyezett egy energetikai létesítményekre korlátozott tűzszünetbe,

Peszkov lényegében ezt utasította vissza.

Az orosz szóvivő arról is beszélt, hogy Ukrajna vezetőivel egyeztetve szeretnének békét kötni, enélkül szerintük nem lehet tartós fegyvernyugvásra számítani.

Arra is kitért, hogy szerinte az európai országok Ukrajnával kapcsolatos hozzáállása (a megtámadott ország támogatása) nem járul hozzá semmiben a fegyveres konfliktus rendezéséhez.

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