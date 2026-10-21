Hatalmas ajándékot küld Putyin Amerikának: már holnap indul az első szállítmány

Holnap indul az első orosz dízelszállítmány az Egyesült Államokba - jelentette be Alekszander Novak orosz miniszterelnök-helyettes.

A hajó összesen 40 ezer tonna dízelt visz majd Amerikába, később pedig újabb szállítmányok várhatók.

Arra is kitért, hogy Oroszország várhatóan más országokba is szállít majd dízelolajat, viszont egyelőre még nem oldja fel teljesen az exportkorlátozást, mivel az ország finomítói még javításra szorulnak.

Arra is kitért, hogy Oroszország várhatóan 300 ezer tonna dízelt bocsát majd a világpiacra októberben, 500 ezret novemberben, egymilliót decemberben, majd ezután havonta 3 millió tonna kerül a világpiacra.

(TASZSZ)

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