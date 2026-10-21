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Hatalmas gesztust tett Putyinnak Donald Trump - Itt az idő, hogy Oroszország törlesszen
Globál

Hatalmas gesztust tett Putyinnak Donald Trump - Itt az idő, hogy Oroszország törlesszen

Portfolio
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Amerikai békedelegáció érkezik ma Oroszországba - Trump emberei remélik, hogy a dízelszankciók feloldásával és más, Oroszországnak kedvező lépésekkel sikerül majd rábírni Moszkvát a békére - számolt be az Axios.

Amerikai tisztségviselők tájékoztatása szerint Steve Witkoff amerikai küldött egy frissített béketervet mutat be az orosz elnöknek. A megbeszéléshez videóhívás útján Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és tanácsadója is csatlakozik.

Washingtonban arra számítanak, hogy Moszkva az amerikai kormányzat legutóbbi lépéseinek köszönhetően nyitottabb lesz a kompromisszumos békére.

Az Egyesült Államok többek közt feloldott az orosz dízel exportjára kivetett szankciókat és elkezdett Ukrajnára nyomást gyakorolni a támogatások csökkentésének belengedésével, az intézkedéseket Oroszországban kedvezően fogadták.

Witkoff oroszországi látogatását megelőzően Oslóban tartottak egyeztetéseket a szövetségesek, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Egyesült Államok és az európai partnerek képviselőivel tárgyalt.

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Címlapkép forrása: Public Domain

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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