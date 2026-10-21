Hatalmas gesztust tett Putyinnak Donald Trump - Itt az idő, hogy Oroszország törlesszen

Amerikai tisztségviselők tájékoztatása szerint Steve Witkoff amerikai küldött egy frissített béketervet mutat be az orosz elnöknek. A megbeszéléshez videóhívás útján Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és tanácsadója is csatlakozik.

Washingtonban arra számítanak, hogy Moszkva az amerikai kormányzat legutóbbi lépéseinek köszönhetően nyitottabb lesz a kompromisszumos békére.

Az Egyesült Államok többek közt feloldott az orosz dízel exportjára kivetett szankciókat és elkezdett Ukrajnára nyomást gyakorolni a támogatások csökkentésének belengedésével, az intézkedéseket Oroszországban kedvezően fogadták.

Witkoff oroszországi látogatását megelőzően Oslóban tartottak egyeztetéseket a szövetségesek, ahol Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Egyesült Államok és az európai partnerek képviselőivel tárgyalt.

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