Hatalmas stratégiai hibát követett el Donald Trump - Saját fia is az elnök ellen fordult

A lap azt írja: az elnök legidősebb fia arra számított, hogy Trump elnök ígéretéhez hűen egyetlen közel-keleti háborút sem indít, ehhez képest az iráni háborúval feje tetejére állította a térség biztonságát és az Egyesült Államokra is súlyos közvetett csapást mért.

Donald Trump Jr. állítólag többször is jelezte édesapjának, hogy hibát követ el az iráni háborúval, viszont nyilvánosan nem kritizálta az elnököt.

Don megtartotta magának a nézeteit, sosem kritizálná nyilvánosan az édesapját egy ilyen dolog miatt, de alig tudom elhinni, hogy bárkit meglepne, mit gondol, aki személyesen is ismeri Dont”

– mondta a lap egyik forrása.

A lap megjegyzi: Trump iráni háborúja a MAGA-táboron belül is súlyos törésvonalakat hozott, hiszen Trump elnök kampányainak fő eleme volt, hogy nem lesz több véres, elhúzódó és költséges háború a Közel-Keleten. Az Atlantic szerint Trump Jr.-hoz hasonlóan más befolyásos amerikai vezetők, köztük JD Vance alelnök is ellenzik az iráni katonai intervenciót.

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