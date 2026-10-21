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Kész a békejavaslat: hamarosan Putyin asztalára kerül Trump legújabb ötlete
Globál

Kész a békejavaslat: hamarosan Putyin asztalára kerül Trump legújabb ötlete

Portfolio
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Steve Witkoff amerikai különmegbízott hamarosan Oroszországba érkezik: háromoldalú csúcstalálkozót javasol a Kremlnek Donald Trump, Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin részvételével az ukrajnai háború lezárása érdekében - tudta meg a Politico.

Witkoff és Zelenszkij kedden Norvégiában egyeztetett, Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök, a tárgyalások házigazdája elmondta, hogy az amerikai különmegbízott szerdán Szentpétervárra utazik, ahol

bemutatja az orosz vezetésnek a legújabb békejavaslatokat, köztük a háromoldalú csúcstalálkozó ötletét.

Ha Moszkva elfogadja a javaslatot, ez lenne az első elnöki szintű egyeztetés azóta, hogy Oroszország 2022-ben teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen.

Zelenszkij a sajtótájékoztatón pozitívan értékelte a tárgyalási napot. Hangsúlyozta, hogy az ukrán területek jövőjéről kizárólag vezetői szinten lehet dönteni, és bármilyen békemegállapodáshoz valódi biztonsági garanciákra van szükség. Hozzátette, hogy Kijev számára kizárólag olyan megegyezés fogadható el, amelynek kidolgozásában Ukrajna is közvetlenül részt vesz.

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A Kreml korábban rendre elutasította a Putyin–Zelenszkij-találkozóra tett javaslatokat, legutóbb pedig azt a feltételt szabta, hogy egy ilyen megbeszélésre kizárólag Moszkvában kerülhet sor.

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Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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