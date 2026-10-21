Készül az űrháború? Hetekig manővereztek az oroszok, ijesztően közel kerültek a kiszemelt célponthoz

A nyilvánosan elérhető pályakövetési adatok szerint a Kozmosz–2612 jelű orosz műhold október 21-én, 16:07 UTC-kor került rendkívül közel az ICEYE-X36-hoz. A LeoLabs űripari szolgáltató megerősítette, hogy a két objektum nagy valószínűséggel 500 méteren belüli távolságba került egymáshoz, más adatforrások pedig ennél is szorosabb megközelítést jeleztek. A két űreszköz azóta távolodik egymástól. Bár földi mércével ezek a távolságok csekélynek tűnhetnek,

az űrben, ahol az objektumok óránként több ezer kilométeres sebességgel haladnak, az ilyen koordinálatlan közelség rendkívül szokatlan és veszélyes.

Összehasonlításképpen 2020-ban a Kozmosz–2542 mintegy 150–300 kilométerre közelítette meg a KH–11 típusú amerikai kémműholdat, ami már akkor is komoly nemzetközi visszhangot váltott ki.

Az ICEYE egy finn alapítású, mára globálisan jelen lévő vállalat, amely szintetikus apertúrájú radar (SAR) technológiával készít műholdfelvételeket. A SAR-technológia előnye, hogy éjjel-nappal, rossz időjárási viszonyok és egyéb látási akadályok mellett is képes precíz képalkotásra. Az ukrán hatóságok évek óta használják az ICEYE felvételeit az Oroszországgal folytatott konfliktusban, többek között célmegjelölésre is, és korábban felmerült, hogy az ICEYE-X36 közvetlenebbül az ukrán kormány irányítása alatt működhet, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg.

A Kozmosz–2612 azon hat műhold egyike, amelyeket az orosz hadsereg 2026. április 17-én állított pályára egyetlen Szojuz–2.1b hordozórakétával. Pontos rendeltetésük nem ismert, de úgynevezett inspekciós műholdaknak tűnnek, amelyek képesek más űrobjektumok megközelítésére és a körülöttük való manőverezésre. A LeoLabs elemzése szerint a Kozmosz–2612 nem véletlenül került az ICEYE közelébe, két hétnyi manőverezés eredménye volt a találkozás.

️ Russian satellites approaching ICEYE: a closer look at the timeline. Tracking data via @LeoLabs_Space . Analysis via COMSPOC SSA. On April 16, Russia launched six maneuverable satellites (Cosmos 2609-2614) from Plesetsk. Five of them — Cosmos 2610, 2611, 2612, 2613, and 2614 — now share the same orbital plane as ICEYE-X36, X37, and X38, all phased out along the orbit. Since then, three Cosmos satellites have made close approaches to ICEYE-X36: May 15: Cosmos-2613 raises inclination May 17 (~48 hrs later): Cosmos-2613 passes ICEYE-X36 at 3.86 km, then 4.73 km May 21+: Cosmos-2614 raises inclination by ~0.82° May 26: Cosmos-2609 passes ICEYE-X36 at 2.54 km May 29: Cosmos-2614 passes ICEYE-X36 at 16 km, then 46.8 km The pattern is notable — inclination changes followed by close passes within days. COMSPOC's MAS (Mission Awareness Services) toolkit indicates that COSMOS 2612 could intercept ICEYE-X36 with a delta V of 4.4 m/s and COSMOS 2614 could perform proximity operations with ICEYE-X37 with a 48.0 m/s delta V, assuming a timespan of one day if the maneuver occurs on July 16. (See chart below) Context: ICEYE is a Finnish company operating a SAR constellation that provides all-weather, day/night imagery. Since August 2022, one ICEYE satellite has been supplying Earth observation data to Ukraine — which specific satellite is not publicly known. Ukraine also has access to the wider ICEYE constellation. At ranges under 5 km, possible missions could include close inspection, electronic warfare (support/attack), or intelligence gathering. The intent remains unclear, but the pattern of deliberate maneuvers followed by close approaches is worth watching. @SpaceNews_Inc @SpaceflightNow @BreakingDefense #Russia #Ukraine #ICEYE #Counterspace #SSA — COMSPOC_OPS (@COMSPOC_OPS) July 15, 2026

Az eset stratégiai jelentőségét az adja, hogy az ilyen megközelítési képesség többféle műholdellenes tevékenységet tesz lehetővé, például felderítést, elektronikai hadviselést, robotkaros fizikai beavatkozást, az optikai műszerek vagy napelemek rongálását, sőt akár a kinetikus megsemmisítést is. Már az is komoly hatású lehet, ha egy műholdat pusztán a fenyegetettség kényszerít ki a tervezett pályájáról, ezzel akadályozva felderítési feladatait, vagy az üzemanyag-tartalékok idő előtti felélésével csökkentve az élettartamát. A LeoLabs hangsúlyozta, hogy bár a bemutatott képességek önmagukban nem bizonyítják az ellenséges szándékot, alkalmasak lehetnek felderítésre, erőfitogtatásra, zavarásra vagy jövőbeli űrellenes műveletek előkészítésére.

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