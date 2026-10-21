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Készül az űrháború? Hetekig manővereztek az oroszok, ijesztően közel kerültek a kiszemelt célponthoz
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Készül az űrháború? Hetekig manővereztek az oroszok, ijesztően közel kerültek a kiszemelt célponthoz

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Alig 26 méterre közelített meg egy orosz katonai műhold egy amerikai bejegyzésű, kereskedelmi műholdképeket szolgáltató ICEYE-műholdat alacsony Föld körüli pályán. A hetekig tartó, szándékos manőverezés a műholdak közötti szembenállás új, veszélyes korszakát vetíti előre - közölte a TWZ.

A nyilvánosan elérhető pályakövetési adatok szerint a Kozmosz–2612 jelű orosz műhold október 21-én, 16:07 UTC-kor került rendkívül közel az ICEYE-X36-hoz. A LeoLabs űripari szolgáltató megerősítette, hogy a két objektum nagy valószínűséggel 500 méteren belüli távolságba került egymáshoz, más adatforrások pedig ennél is szorosabb megközelítést jeleztek. A két űreszköz azóta távolodik egymástól. Bár földi mércével ezek a távolságok csekélynek tűnhetnek,

az űrben, ahol az objektumok óránként több ezer kilométeres sebességgel haladnak, az ilyen koordinálatlan közelség rendkívül szokatlan és veszélyes.

Összehasonlításképpen 2020-ban a Kozmosz–2542 mintegy 150–300 kilométerre közelítette meg a KH–11 típusú amerikai kémműholdat, ami már akkor is komoly nemzetközi visszhangot váltott ki.

Az ICEYE egy finn alapítású, mára globálisan jelen lévő vállalat, amely szintetikus apertúrájú radar (SAR) technológiával készít műholdfelvételeket. A SAR-technológia előnye, hogy éjjel-nappal, rossz időjárási viszonyok és egyéb látási akadályok mellett is képes precíz képalkotásra. Az ukrán hatóságok évek óta használják az ICEYE felvételeit az Oroszországgal folytatott konfliktusban, többek között célmegjelölésre is, és korábban felmerült, hogy az ICEYE-X36 közvetlenebbül az ukrán kormány irányítása alatt működhet, bár ezt hivatalosan nem erősítették meg.

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A Kozmosz–2612 azon hat műhold egyike, amelyeket az orosz hadsereg 2026. április 17-én állított pályára egyetlen Szojuz–2.1b hordozórakétával. Pontos rendeltetésük nem ismert, de úgynevezett inspekciós műholdaknak tűnnek, amelyek képesek más űrobjektumok megközelítésére és a körülöttük való manőverezésre. A LeoLabs elemzése szerint a Kozmosz–2612 nem véletlenül került az ICEYE közelébe, két hétnyi manőverezés eredménye volt a találkozás.

Az eset stratégiai jelentőségét az adja, hogy az ilyen megközelítési képesség többféle műholdellenes tevékenységet tesz lehetővé, például felderítést, elektronikai hadviselést, robotkaros fizikai beavatkozást, az optikai műszerek vagy napelemek rongálását, sőt akár a kinetikus megsemmisítést is. Már az is komoly hatású lehet, ha egy műholdat pusztán a fenyegetettség kényszerít ki a tervezett pályájáról, ezzel akadályozva felderítési feladatait, vagy az üzemanyag-tartalékok idő előtti felélésével csökkentve az élettartamát. A LeoLabs hangsúlyozta, hogy bár a bemutatott képességek önmagukban nem bizonyítják az ellenséges szándékot, alkalmasak lehetnek felderítésre, erőfitogtatásra, zavarásra vagy jövőbeli űrellenes műveletek előkészítésére.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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