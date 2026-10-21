Különös térképpel állt elő a Közel-Kelet atomhatalma: teljesen átírhatja a feszült régió jövőjét

Az izraeli kampány véghajrájában váratlanul felbukkant egy különös térkép, ami bemutatja, hogy szövetségi szempontból hogyan nézhet ki a Közel-Kelet. Az eseményeket szorosan követők számára talán nem okoz meglepetést, hogy milyen új együttműködési hálózatok jöttek létre a térségben, ugyanakkor akad néhány érdekes fejlemény, elsősorban azért, mert sokat elmond magáról a jeruzsálemi kormány szemléletéről a nemzetbiztonság terén.

Egy új rendszer

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök az Izrael Nemzetbiztonsági Tanácsának jóváhagyásával prezentált egy térképet, ami alapjaiban írja át a közel-keleti biztonság mátrixot. A politikus egy, a logó szerint a német Friedrich-Ebert-Stiftung Intézet által jegyzett munkát villantott meg, amin jól láthatóak a regionális szövetségek, formálódó együttműködések. Az egyik legnagyobb meglepetést az okozza, hogy Jeruzsálem ennyire nyíltan felvállalja – a sokszor kényes témának számító – együttműködéseit. A kormányfő által felvázolt doktrína új megközelítést alkalmazna a térségi fenyegetésekkel szemben:

a megelőző katonai akciókat helyezi előtérbe, a pufferzónák kialakítására támaszkodik, miközben törekszik a regionális együttműködések kialakítására.

A direkt katonai beavatkozás egyáltalán nem jelent meglepetést, mivel Netanjahu kormánya az elmúlt években már gyakorlatilag ezen az elven működött. Az izraeli hadsereg számos alkalommal hajtott végre műveleteket, jellemzően a szomszédos országokban.

A térkép fő üzenete, hogy tömbökre osztja fel a Közel-Kelet tágabb térségét, három nagyobb tengely tűnik fel a térképen:

A „Hexagon” vagy „Hatszögletű Szövetség” lényegében Izrael és az Egyesült Arab Emírségek szoros együttműködését jelenti, valamint a köré gyűlő országokat. Ezek között fellelhetőek állami – például Görögország, Ciprus vagy Etiópia –, és nem állami – Szomáliföld, Puntföld, szudáni lázadók – szereplők. Ezeket „pragmatikus együttműködőknek” nevezik.

Ezek között fellelhetőek állami – például Görögország, Ciprus vagy Etiópia –, és nem állami – Szomáliföld, Puntföld, szudáni lázadók – szereplők. Ezeket „pragmatikus együttműködőknek” nevezik. A sötétzölden látszódik a „Szunnita Gyémánt Szövetségként” ábrázolt együttműködés, amely olyan hatalmakat foglal magában, mint Pakisztán, Szaúd-Arábia, Egyiptom és Törökország. Különös, hogy a négyesből három ország együttesen alkotja a mekkai védelmi paktumot. Érdekességet jelet, hogy sem Jordániát, sem pedig Egyiptomot nem ábrázolják Jeruzsálemmel együttműködő országnak, hanem a szunnita csoportosuláshoz adták őket.

amely olyan hatalmakat foglal magában, mint Pakisztán, Szaúd-Arábia, Egyiptom és Törökország. Különös, hogy a négyesből három ország együttesen alkotja a mekkai védelmi paktumot. Érdekességet jelet, hogy sem Jordániát, sem pedig Egyiptomot nem ábrázolják Jeruzsálemmel együttműködő országnak, hanem a szunnita csoportosuláshoz adták őket. A harmadik a lilás színnel jelölt Irán és a hozzá kapcsolódó nem állami szereplők, vagyis a térkép szerint az „Ellenállási Tengely”. Ebben az iszlamista csoportok vannak benne, legfőbb központjaként egyértelműen Teheránt megnevezve. Az iraki, jemeni és libanoni síita milicisták mellett a gázai Hamász is része ennek.

Lényeges kihangsúlyozni, hogy a térképen látható „tengelyek” nem jelentenek intézményesített formát, mindössze laza, sokszor bilaterális együttműködések hálójából felépülő rendszerről van szó. Kivételt jelent ebben az „iszlám NATO”, vagyis Törökország, Szaúd-Arábia és Pakisztán hármasa, amely jelenleg az Arab-félsziget délnyugati csücskében néz szembe a jemeni húszi lázadókkal. Izrael javaslata nem írt konkrétumot arra vonatkozóan, hogy az Indiától Görögországig húzódó Hexagon pontosan milyen intézményesítettséget, kötelező érvényű kötelezettségeket tartalmazhat. Különösen annak fényében kérdéses mindez, hogy India hagyományosan az el nem kötelezettség egyik legfontosabb képviselője a nemzetközi színtéren, szinte alig várható, hogy éppen Jeruzsálem kedvéért kilépnek ebből a szerepből. Ami itt mégis a közeledés felé billentheti Újdelhit, az éppen a korábban felvázolt mekkai paktum lehet, aminek tagja a nagy rivális, Pakisztán is. Ez konkrét nemzetbiztonsági fenyegetést jelenthet a világ legnépesebb országának, ezért ehhez hasonlóan keres potenciális partnereket, laza értelemben vett szövetségeseket.

Érdekesség, hogy semmilyen módon nem jelenik meg az a visszatérően felmerülő lehetőség, hogy Izrael esetleg Szaúd-Arábiával vonja szorosabbra az együttműködését. Az Egyesült Államok ismétlődően igyekszik elérni, hogy a két szövetségese valamilyen formában együttműködjön, Donald Trump amerikai elnök például ehhez kötötte volna az F-35 ötödik generáció lopakodó vadászgépek eladását is Rijádnak. Aktuálisabb fejlemény, hogy Jeruzsálem szintén felajánlotta, hogy részt vesz a jemeni műveletekben, de eddig erre nem mutatkozott nyitottság a szunnita hatalom részéről.

Izrael szerepe és a kampány

A térkép jelentősége önmagában sem elhanyagolható, mivel világosan felvázolja a jelenleg fennálló törésvonalakat a térségben. Fontos kiemelni ugyanakkor azt a körülményt, hogy egy választási kampányban kerül elő, ami valamelyest más megvilágítást ad a prezentációnak. Az október 27-i szavazás során a felmérések alapján Netanjahu könnyen veszíthet, éppen ezért még az utolsó pillanatokban is igyekszik megerősíteni a helyzetét, jelen esetben a regionális biztonsági mátrixban elfoglalt szerepére vonatkozóan. A téma kulcsfontosságú az országban, a Hamász 2023. október 7-i támadását követően

lényegében máig nem sikerült megnyugtató és hosszú távú megoldást találni egyetlen fenyegetésre sem.

A regnáló kormány a regionális szövetségek megerősítését részben az Egyesült Államok szerepvállalásával magyarázza. Jelenleg Netanjahu – némi meglepetésre – élvezi Donald Trump elnök támogatását, de felhívták a figyelmet, hogy „két éven belül rendkívül ellenséges vezető” kerülhet a vezetői székbe a Fehér Házban. Mivel nem szeretnének az amerikai politikai változásoktól ennyire függeni, ezért más módon igyekeznek stabilizálni a pozíciójukat, nagyobb védelmi-biztonsági önállóságra törekszenek a kapcsolatok megerősítésével.

Trump to Netanyahu: You’re a great warrior, and we will prove that very soon. You’re the man I want by my side, Bibi. https://t.co/4iLNnapdXI — Clash Report (@clashreport) October 19, 2026

A miniszterelnök mindezt úgy állította be, hogy Izraelnek „ki kell bővítenie szövetségesi hálózatát és olyan képességeket kell fejlesztenie, amelyek értékes eszközzé teszik”. Ebben a kontextusban a kormányfő egyéni szerepének hangsúlyozása inkább tekinthető egy kampányfogásnak, ugyanis lényegében a saját személyét teszi a középpontba, mint akitől függ a térségi biztonsági szerepkör átalakulása. Ez a narratíva megfelel annak, amit a politikus igyekszik építeni magáról:

egy jól bevált vezető, aki a legnagyobb veszélyekkel szemben is képes megvédeni az országát.

Fontos itt megjegyezni, hogy a nem véletlenül hozakodott elő ezzel a politikus: az elmúlt időszakban éppen arra terelődött a figyelem, hogy az izraeli kormányfőt a palesztin iszlamista terrorszervezet támadását megelőzően az Egyesült Arab Emírségek vezetője figyelmeztette a közelgő veszélyre, de ezt figyelmen kívül hagyták - bár ezt Jeruzsálem tagadta. Természetesen a politikai ellenfelek azonnal elutasították a felvetést, hogy a miniszterelnök narratívája helytálló lenne.

A másik szembetűnő jelenség, hogy ritkának számít, hogy az izraeli kormány ennyire nyíltan prezentálja a saját szövetségi rendszerét. Ennek oka részben abban is keresendő, hogy az ország „nem túl népszerű” az iszlám világban, emiatt minden kormány, amely együttműködik Jeruzsálemmel, súlyos belső elégedetlenséggel nézhet szembe. Netanjahu prezentációja mégis azt az üzenetet sugallja Hage Ali, a Malcolm H. Kerr Carnegie Közel-Kelet Központ kutatási igazgatóhelyettese szerint, hogy az

izraeliek véleménye fontosabb, mint a szövetségesek hírneve és ezen szövetségek életképessége.

A másik potenciális veszélyforrásként azt érzékelhetik a térségben, hogy Izrael egyre látványosabban a nem állami entitásokat támogatja, ezt akár nyíltan is felvállalva, ami aláássa az esetleges közeledési lehetőségeket. Izraelnek közben azt is figyelembe kell vennie, hogy a most felvázolt elképzelés ne tűnjön túlzottan inváziós jellegűnek, ami esetleg szélesebb körben ellene fordítja akár a „Szunnita Gyémánt Szövetséget” is.

Címlapkép forrása: Amir Levy/Getty Images