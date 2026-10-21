Megbénította az ukrán hadsereget a szövetséges nagyhatalom: kiderült, ki állt a döntés mögött

A lap forrásai szerint elképzelhető, hogy egyeztettek erről Donald Trump elnökkel is, de egyelőre ez nem világos. A Fehér Házból névtelenül nyilatkozó források nagy része szerint Musk egyedül hozta meg a döntést, de van, aki azt állítja, hogy egyeztettek előtte az elnökkkel.

A WSJ csak arról számol be, hogy a

SpaceX vezetője és a Fehér Ház arról állapodtak meg, hogy közös döntésként kommunikálják ki a korlátozást.

A Starshield a Starlink katonai változata, az ukrán haderő ezt számos létfontosságú tevékenység során használja, például légvédelmi eszközök, felderítődrónok, mélységi csapások esetében.

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