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Megbénította az ukrán hadsereget a szövetséges nagyhatalom: kiderült, ki állt a döntés mögött
Globál

Megbénította az ukrán hadsereget a szövetséges nagyhatalom: kiderült, ki állt a döntés mögött

Portfolio
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Valószínűleg Elon Musk techmilliárdos hozta meg a döntést az ukrán haderő számára létfontosságú Starshield rendszer korlátozásáról – tudta meg a Wall Street Journal.

A lap forrásai szerint elképzelhető, hogy egyeztettek erről Donald Trump elnökkel is, de egyelőre ez nem világos. A Fehér Házból névtelenül nyilatkozó források nagy része szerint Musk egyedül hozta meg a döntést, de van, aki azt állítja, hogy egyeztettek előtte az elnökkkel.

A WSJ csak arról számol be, hogy a

SpaceX vezetője és a Fehér Ház arról állapodtak meg, hogy közös döntésként kommunikálják ki a korlátozást.

A Starshield a Starlink katonai változata, az ukrán haderő ezt számos létfontosságú tevékenység során használja, például légvédelmi eszközök, felderítődrónok, mélységi csapások esetében.

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Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

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