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Megint balesetezett egy orosz vadászgép: A NATO-határ közelében vágták földhöz a Szu-30-ast
Globál

Megint balesetezett egy orosz vadászgép: A NATO-határ közelében vágták földhöz a Szu-30-ast

MTI
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Balesetet szenvedett egy Szu-30-as repülőgép gyakorlórepülés során a kalinyingrádi régióban - közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium.

A tárca szerint a legénységnek sikerült katapultálnia, a pilótákat egy földi kereső-mentő csapat megtalálta, nincsenek életveszélyben.

A repülőgép lakott területen kívül zuhant le. A repülés harci felszerelés nélkül zajlott

- állt a közleményben.

A Szu-30-as kéthajtóműves, negyedik generációs nehéz vadászbombázó repülőgép, melyet a kilencvenes évek közepén állítottak hadrendbe Oroszországban, a Szu-27-es alapján.

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