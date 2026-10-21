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Megszületett a döntés: ez volt az utolsó csepp – Beveti a hadsereget Európa legerősebb országa
Globál

Megszületett a döntés: ez volt az utolsó csepp – Beveti a hadsereget Európa legerősebb országa

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Beveti a hadsereget és a rendőrség különleges erőit a tüntetések megfékezésére a francia kormány – írja több francia lap.

A rendfenntartó tevékenységben a haderő részéről a Sentinelle-művelet tagjai vesznek majd részt, ők védik Franciaország fontosabb épületeit a potenciális terrortámadásoktól 2015 óta.

A katonák mellett a

BRI, a GIGN és a RAID is az utcára megy majd – ezek a francia rendőrség, csendőrség elit bevetési egységei.

Francia lapok közölték: a hagyományos rendfenntartó képességek, pl. vízágyúk mellett katonai és rendőrségi helikopterek is segítik majd a szárazföldön tevékenykedő egységek munkáját.

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Címlapkép forrása: Fred Marie/Art In All Of Us/Corbis via Getty Images

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