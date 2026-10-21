12°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Bankok, biztosítók, figyelem: ezt tervezi a Tisza-kormány a különadókkal
Súlyos légibaleset történt: lezuhant egy Mirage 2000-es - Legalább egy ember meghalt
Globál

Súlyos légibaleset történt: lezuhant egy Mirage 2000-es - Legalább egy ember meghalt

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Lezuhant egy katonai repülőgép Franciaország északkeleti részén, a kétfős legénység egyik tagja életét vesztette - jelentette be szerdán a francia légierő.

A tájékoztatás szerint a Mirage 2000D típusú kétüléses gép kedden, nem sokkal éjfél előtt szenvedett balesetet Nancy és Pont-a-Mousson között.

Az egyik pilóta életét vesztette, a fedélzeten lévő másik embert jelenleg is keresik a területen.

A gép a Nancy-Ochey légibázishoz tartozott.

Az Ouest France című hírportál Pascal Doyotte-ra, a környékbeli Rogéville polgármesterére hivatkozva azt közölte, hogy a helyiek erős robbanást hallottak nagyjából abban az időben, amikor a bázis elvesztette a kapcsolatot a géppel.

Még több Globál

Történelmi volumenű tárgyalás vethet véget az ukrajnai háborúnak, Zelenszkij nyomás alatt - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Ennyit erről: visszadobták az oroszok Donald Trump javaslatát - Tovább pusztít a háború tüze

Váratlan fordulat a fronton: szigorú korlátozás bénítja az ukrán drónokat

Kapcsolódó cikkünk

Az európai atomhatalom mutathatja meg mi a jövő: egyetlen katonai fejlesztéssel berobbannának a világelitbe

Soha nem látott erődemonstrációt mutatott be az európai atomhatalom: magyar és ukrán katonák is felvonultak

Szintet lépett az ukrán légierő: veszélyes, új szerepkörben tűntek fel a nyugati vadászgépek

Európa egyik legnagyobb légierejét építi Ukrajna: újabb félelmetes vadászgépek érkezhetnek

Címlapkép forrása: Yin Gang/VCG via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Megszületett a döntés: ez volt az utolsó csepp – Beveti a hadsereget Európa legerősebb országa
Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt
Nagy titkokat leplezett le az ukrán parancsnok, béketárgyalást tartanak Zelenszkijjel - Orosz-ukrán háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility