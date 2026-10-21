Súlyos légibaleset történt: lezuhant egy Mirage 2000-es - Legalább egy ember meghalt

Lezuhant egy katonai repülőgép Franciaország északkeleti részén, a kétfős legénység egyik tagja életét vesztette - jelentette be szerdán a francia légierő.

A tájékoztatás szerint a Mirage 2000D típusú kétüléses gép kedden, nem sokkal éjfél előtt szenvedett balesetet Nancy és Pont-a-Mousson között.

Az egyik pilóta életét vesztette, a fedélzeten lévő másik embert jelenleg is keresik a területen.

A gép a Nancy-Ochey légibázishoz tartozott.

Az Ouest France című hírportál Pascal Doyotte-ra, a környékbeli Rogéville polgármesterére hivatkozva azt közölte, hogy a helyiek erős robbanást hallottak nagyjából abban az időben, amikor a bázis elvesztette a kapcsolatot a géppel.

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