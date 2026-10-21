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Szuperhatalmi csúcstalálkozó dönthet a világ sorsáról - Ez lehet Donald Trump eddigi legrosszabb ötlete
Globál

Szuperhatalmi csúcstalálkozó dönthet a világ sorsáról - Ez lehet Donald Trump eddigi legrosszabb ötlete

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Az 1945-ös jaltai konferenciához hasonló formátum alapján rendezné az ukrajnai háborút és a nemzetközi geopolitikai viszonyok átalakítását Donald Trump elnök – írja a Wall Street Journal véleménycikkben.

A lap szerkesztőségének neve alatt megjelent cikk abból indul ki, hogy lapértesülések szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetette annak lehetőségét, hogy közös találkozót rendezzenek Trumppal és Hszi Csinping kínai elnökkel,

az amerikai vezető pedig nyitottságát fejezte ki az ötlet iránt.

A WSJ szerint elképzelhető, hogy az 1945-ös jaltai konferenciához hasonlóan a mostani szuperhatalmi találkozó is a világ befolyási övezetekre való újraosztását eredményezné, a lap külön kitér arra is, hogy a 2024-es elnökválasztás előtt számítottak arra, hogy Trump ilyesmivel fog próbálkozni.

Felhívják ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a jaltai konferencián három szövetséges nagyhatalom döntött a világ sorsáról, most Kína, az USA és Oroszország is rivális, ha nem is feltétlen nyíltan ellenséges erő.

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A lap szerint, ha Trump belemegy a találkozóba, Kína és Oroszország csupán arra fogják használni az eseményt, hogy az Egyesült Államok meglévő globális befolyását csökkentsék.

Az "új Jalta" nem fogja tudni Ukrajna sorsát eldönteni, úgy látják, nem fogja Kijev megadni magát akkor se, ha az USA minden támogatást megvon tőlük. Az egyezmény a biztonságpolitikai helyzet rendezése helyett csak további konfliktushoz fog vezetni, ahogy végül a jaltai konferencia kimenetele is a hidegháború lett. Cserébe az Egyestült Államok megbízhatóságába vetett globális hit megremeghet, nemcsak Európában, de a Távol-Keleten is, ahol Japán, Dél-Korea (és Ausztrália) Kína expanziójától tartanak.

A WSJ szerint a legtöbb, amit elérhet Trump egy ilyen megállapodással az, hogy Kína megvonja a támogatást Irántól, cserébe Amerika sokkal nagyobb árat fizethet

Pekingben azt várhatják el, hogy az USA csökkentse Tajvan támogatását.

Emellett, Trump fontos célnak tartja Kína nukleáris képességeinek korlátozását is, Peking nyilvánvalóvá tette már előre, hogy erre nem lesz hajlandó.

A lap szerint a Pekinghez és Moszkvához való közeledés végeredményében alááshatja a Republikánus Párt választási esélyeit is novemberhez közelítve, hiszen a nyilvánosság világosan érti, hogy Kína és Oroszország veszélyt jelent Amerika érdekeire.

Egy második Jalta talán a második Trump-ciklus eddigi legrosszabb ötlete, az elnök pedig sokkal többet kockáztat, mint a saját emlékezetét”

– foglalja össze a gondolatait a WSJ szerkesztősége.

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Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

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