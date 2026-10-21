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Történelmi volumenű tárgyalás vethet véget az ukrajnai háborúnak, Zelenszkij nyomás alatt - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Globál

Történelmi volumenű tárgyalás vethet véget az ukrajnai háborúnak, Zelenszkij nyomás alatt - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Portfolio
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Az 1945-ös jaltai konferenciához hasonló világhatalmi csúcson akarja rendezni az ukrajnai háborút és a világ más biztonsági kérdéseit Donald Trump amerikai elnök. Amerikai források szerint Elon Musk techguru vágta le az ukrán haderőt a Starshieldről. Amerika állítólag a Patriot-rakéták szállításának visszatartásával is nyomást akar gyakorolni Ukrajnára. A donyecki fronton az oroszok Dobropillját, Kosztyantynivkát és Limant ostormolják. Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel szerdán.
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Váratlan bejelentést tett Trump: személyesen tárgyalt Putyinnal, egy kérdésben áttörésre számít

Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy tárgyal jelenleg az orosz elnökkel egy amerikai állampolgár, Stephen Hubbard szabadon engedéséről - tudósított a Reuters.

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Váratlan bejelentést tett Trump: személyesen tárgyalt Putyinnal, egy kérdésben áttörésre számít
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Szuperhatalmi csúcstalálkozó dönthet a világ sorsáról - Ez lehet Donald Trump eddigi legrosszabb ötlete

Az 1945-ös jaltai konferenciához hasonló formátum alapján rendezné az ukrajnai háborút és a nemzetközi geopolitikai viszonyok átalakítását Donald Trump elnök – írja a Wall Street Journal véleménycikkben.

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Szuperhatalmi csúcstalálkozó dönthet a világ sorsáról - Ez lehet Donald Trump eddigi legrosszabb ötlete
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Megbénította az ukrán hadsereget a szövetséges nagyhatalom: kiderült, ki állt a döntés mögött

Valószínűleg Elon Musk techmilliárdos hozta meg a döntést az ukrán haderő számára létfontosságú Starshield rendszer korlátozásáról – tudta meg a Wall Street Journal.

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Megbénította az ukrán hadsereget a szövetséges nagyhatalom: kiderült, ki állt a döntés mögött
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Történelmi volumenű tárgyalás vethet véget az ukrajnai háborúnak, Zelenszkij nyomás alatt - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel szerdán.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

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Címlapkép forrása: Russian Defense Ministry/Anadolu via Getty Images

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