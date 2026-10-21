20°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Új korszak küszöbén az Egyesült Államok: jelentősen megnő a csúcskategóriás lopakodók aránya
Globál

Új korszak küszöbén az Egyesült Államok: jelentősen megnő a csúcskategóriás lopakodók aránya

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az amerikai légierő 2035-re vadászgépflottájának mintegy 60 százalékát lopakodó gépekből kívánja összeállítani – derül ki abból a haderőszerkezeti jelentésből, amelyet október 16-án nyújtottak be a Kongresszusnak, és amelynek részleteit David Tabor altábornagy, a tervezésért és programokért felelős helyettes vezérkari főnök ismertette október 20-i sajtótájékoztatóján - jelentette az Army Recognition.

A tervek szerint az F-35A Lightning II aránya a jelenlegi 30-ról nagyjából 40 százalékra nőne, míg az F-22 Raptor és az azt fokozatosan leváltó F-47 együttesen mintegy 20 százalékot tenne ki, szemben a Raptorok mostani, körülbelül 10 százalékos részesedésével. A lopakodó gépek összesített aránya így nagyjából 20 százalékponttal emelkedne.

A fennmaradó mintegy 40 százalékon az F-15-ös változatok és az F-16 Fighting Falcon osztozna, nagyjából fele-fele arányban. Ez az F-16-osok esetében jelenti a legnagyobb elmozdulást, mivel a típus jelenlegi 45 százalékos részesedése mintegy 20 százalékra csökkenne. Az A-10-es csatarepülőgépek nem szerepelnek a számításban.

A légierő emellett növelni kívánja harci bevetésre alkalmas vadászgépeinek számát, a jelenlegi mintegy 1271-ről 1509-re, ami közel 19 százalékos bővülést jelent. Ez azt jelenti, hogy az öregedő gépek lecserélése mellett a flottát bővíteni is kell, ami az ipar számára komoly kihívást jelent.

Tabor elmondta, hogy az F-47-esből nagyjából annyit terveznek beszerezni, amennyi F-22 Raptort eredetileg gyártottak, vagyis körülbelül 186 darabot.

Még több Globál

A jövő hadviselése kapujában: emberi beavatkozás nélkül tesztelték az Egyesült Államok különleges tengeri eszközét

Véget ért a békecsúcs Szentpéterváron, hatalmas ajándékot küld Putyin Amerikába - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Megint balesetezett egy orosz vadászgép: A NATO-határ közelében vágták földhöz a Szu-30-ast

A Boeing 2025 márciusában nyerte el az F-47 fejlesztési és gyártási szerződését a Next Generation Air Dominance program keretében. A gép még fejlesztés alatt áll, így a tervezett haderőszerkezethez való hozzájárulása a gyártás ütemétől függ.

A 2027-es költségvetési kérelemben 38 darab F-35A és 24 darab F-15EX szerepel, ami összesen 62 vadászgépet jelent. Ez elmarad a légierő vezetése által szükségesnek tartott, évi 72 darabos beszerzési ütemtől. Tabor arra is figyelmeztetett, hogy a régebbi F-16-osok a 2030-as évek közepére elérik élettartamuk végét, miközben az új gyártású F-16-osok esetleges beszerzéséről még nem született döntés. A tervezett flottaösszetétel megvalósulása végső soron a kongresszusi finanszírozástól és az ipar tényleges szállítási teljesítményétől függ. Amennyiben az öregedő gépek hamarabb kiesnek a rendszerből, mint ahogy utódaik megérkeznek, a légierő a lopakodó gépek arányát ugyan növelheti, de a szükséges harci kapacitást nem feltétlenül éri el.

Kapcsolódó cikkünk

Elesett a milliárdos üzlet: visszakozott az európai nagyhatalom, csúszik a jövő harci drónjainak érkezése

Megtörtént, amitől sokan rettegtek Ukrajnában: teljesen kiszolgáltatottá vált az ország

Megszületett a NATO nagy terve: Szentpétervárra és Kalinyingrádra is lecsapnának, ha támadnának az oroszok

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: indítványozták Matolcsy György letartóztatását, razzia indult az MNB-ügyben
Megszületett a döntés: ez volt az utolsó csepp – Beveti a hadsereget Európa legerősebb országa
Véget ért a békecsúcs Szentpéterváron, hatalmas ajándékot küld Putyin Amerikába - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility