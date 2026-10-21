Új korszak küszöbén az Egyesült Államok: jelentősen megnő a csúcskategóriás lopakodók aránya

A tervek szerint az F-35A Lightning II aránya a jelenlegi 30-ról nagyjából 40 százalékra nőne, míg az F-22 Raptor és az azt fokozatosan leváltó F-47 együttesen mintegy 20 százalékot tenne ki, szemben a Raptorok mostani, körülbelül 10 százalékos részesedésével. A lopakodó gépek összesített aránya így nagyjából 20 százalékponttal emelkedne.

A fennmaradó mintegy 40 százalékon az F-15-ös változatok és az F-16 Fighting Falcon osztozna, nagyjából fele-fele arányban. Ez az F-16-osok esetében jelenti a legnagyobb elmozdulást, mivel a típus jelenlegi 45 százalékos részesedése mintegy 20 százalékra csökkenne. Az A-10-es csatarepülőgépek nem szerepelnek a számításban.

A légierő emellett növelni kívánja harci bevetésre alkalmas vadászgépeinek számát, a jelenlegi mintegy 1271-ről 1509-re, ami közel 19 százalékos bővülést jelent. Ez azt jelenti, hogy az öregedő gépek lecserélése mellett a flottát bővíteni is kell, ami az ipar számára komoly kihívást jelent.

Tabor elmondta, hogy az F-47-esből nagyjából annyit terveznek beszerezni, amennyi F-22 Raptort eredetileg gyártottak, vagyis körülbelül 186 darabot.

A Boeing 2025 márciusában nyerte el az F-47 fejlesztési és gyártási szerződését a Next Generation Air Dominance program keretében. A gép még fejlesztés alatt áll, így a tervezett haderőszerkezethez való hozzájárulása a gyártás ütemétől függ.

A 2027-es költségvetési kérelemben 38 darab F-35A és 24 darab F-15EX szerepel, ami összesen 62 vadászgépet jelent. Ez elmarad a légierő vezetése által szükségesnek tartott, évi 72 darabos beszerzési ütemtől. Tabor arra is figyelmeztetett, hogy a régebbi F-16-osok a 2030-as évek közepére elérik élettartamuk végét, miközben az új gyártású F-16-osok esetleges beszerzéséről még nem született döntés. A tervezett flottaösszetétel megvalósulása végső soron a kongresszusi finanszírozástól és az ipar tényleges szállítási teljesítményétől függ. Amennyiben az öregedő gépek hamarabb kiesnek a rendszerből, mint ahogy utódaik megérkeznek, a légierő a lopakodó gépek arányát ugyan növelheti, de a szükséges harci kapacitást nem feltétlenül éri el.

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