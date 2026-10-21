20°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Újabb amerikai csúcstechnológia érkezett Oroszország szomszédságába: már telepítik a berendezéseket
Globál

Újabb amerikai csúcstechnológia érkezett Oroszország szomszédságába: már telepítik a berendezéseket

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Litvánia megkezdte az amerikai gyártású AN/TPS-77 többfeladatú radarok integrálását a nemzeti légtérellenőrző rendszerébe, ezzel is erősítve a NATO keleti szárnyának korai előrejelző képességét – tájékoztatott a litván védelmi minisztériumra hivatkozva az Army Recognition.

A Lockheed Martin által gyártott mobil, háromdimenziós radarrendszereket egy 2023 szeptemberében megkötött, 52,6 millió dollár értékű kormányközi beszerzési szerződés keretében vásárolta meg Litvánia. Az eredeti megállapodás három AN/TPS-77 MRR berendezés szállítását, valamint a kezelők kiképzését, alkatrészellátást és karbantartási támogatást foglalt magában. A litván tárca megerősítette, hogy a radarok megérkeztek, és a telepítésük már folyamatban van, ám azt nem hozta nyilvánosságra, hogy mindhárom rendszert leszállították-e már, illetve mikor érik el a teljes hadrafoghatóságot.

A radarok valós idejű felderítési adatokat továbbítanak a NATO integrált lég- és rakétavédelmi rendszerébe. Az AN/TPS-77 MRR forgóantennája 360 fokos lefedettséget nyújt, és hosszú hatótávolságú üzemmódban akár 463 kilométeres műszeres hatótávolságot biztosít. A rendszer elektronikus pásztázásának köszönhetően a kezelők szektoronként eltérő felderítési prioritásokat állíthatnak be. Ez különösen hasznos a balti térségben, ahol a drónoktól a hagyományos harci repülőgépekig terjedő, változatos légi fenyegetésekkel kell számolni. A berendezés gallium-nitrid technológiát alkalmaz, ami a gyártó közlése szerint csökkenti az energiafogyasztást és növeli a megbízhatóságot.

A radarok egyik fő előnye a mobilitásuk, hiszen a telepített légtérellenőrző lokátorokkal szemben szükség esetén áttelepíthetők,

így Litvánia rugalmasan alkalmazkodhat a változó fenyegetési irányokhoz. A rendszer korlátai ugyanakkor nyilvánvalóak, hiszen a tényleges felderítési távolság nagyban függ a célpont jellemzőitől, a repülési magasságtól, a domborzattól és a radarkonfigurációtól, a kis magasságban haladó drónokat pedig különösen nehéz észlelni.

Még több Globál

Véget ért a békecsúcs Szentpéterváron, hatalmas ajándékot küld Putyin Amerikába - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

A jövő hadviselése kapujában: emberi beavatkozás nélkül tesztelték az Egyesült Államok különleges tengeri eszközét

Megint balesetezett egy orosz vadászgép: A NATO-határ közelében vágták földhöz a Szu-30-ast

A beszerzést a térség romló biztonsági helyzete teszi különösen időszerűvé. Idén szeptember 14–15-én egy robbanóanyagot szállító drón hatolt be a litván légtérbe Fehéroroszország felől, amelyet a NATO légtérrendészeti missziójában szolgáló olasz Eurofighter vadászgépek fogtak el. Litvánia 2026-os nemzetbiztonsági fenyegetésértékelése emellett kitér az orosz katonai fejlesztésekre is, köztük egy új Iszkander–M rakétadandár felállítására a Leningrádi Katonai Körzetben.

Az új radarok a NATO átfogóbb légtérellenőrző architektúrájába is illeszkednek. A balti légfelderítő és -irányító rendszeren (BALTNET) keresztül Litvánia, Lettország és Észtország már jelenleg is megosztja egymással a légtérellenőrzési adatokat. Mivel Lettország 2018 óta üzemeltet AN/TPS-77 MRR radarokat, a litván rendszerek integrációja tovább javítja a regionális helyzettudatosságot, valamint a szövetséges parancsnokságok számára elérhető radarinformációk folytonosságát. Robertas Kaunas védelmi miniszter bejelentette, hogy 2026 végéig újabb szerződéseket kötnek a légi fenyegetések felderítésének és semlegesítésének fejlesztésére.

Kapcsolódó cikkünk

Véget ért a békecsúcs Szentpéterváron, hatalmas ajándékot küld Putyin Amerikába - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Egyre súlyosabb a botrány: kitiltott egy ukrán vezetőt a NATO egyik legerősebb országa, szóba került az EU-csatlakozás blokkolása is

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: indítványozták Matolcsy György letartóztatását, kiderült, pontosan miért lépett az ügyészség
Jön az új felújítási program: Kapitány István közzétett egy listát, mire lehet igénybe venni
Véget ért a békecsúcs Szentpéterváron, hatalmas ajándékot küld Putyin Amerikába - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility