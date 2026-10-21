Újabb amerikai csúcstechnológia érkezett Oroszország szomszédságába: már telepítik a berendezéseket

A Lockheed Martin által gyártott mobil, háromdimenziós radarrendszereket egy 2023 szeptemberében megkötött, 52,6 millió dollár értékű kormányközi beszerzési szerződés keretében vásárolta meg Litvánia. Az eredeti megállapodás három AN/TPS-77 MRR berendezés szállítását, valamint a kezelők kiképzését, alkatrészellátást és karbantartási támogatást foglalt magában. A litván tárca megerősítette, hogy a radarok megérkeztek, és a telepítésük már folyamatban van, ám azt nem hozta nyilvánosságra, hogy mindhárom rendszert leszállították-e már, illetve mikor érik el a teljes hadrafoghatóságot.

A radarok valós idejű felderítési adatokat továbbítanak a NATO integrált lég- és rakétavédelmi rendszerébe. Az AN/TPS-77 MRR forgóantennája 360 fokos lefedettséget nyújt, és hosszú hatótávolságú üzemmódban akár 463 kilométeres műszeres hatótávolságot biztosít. A rendszer elektronikus pásztázásának köszönhetően a kezelők szektoronként eltérő felderítési prioritásokat állíthatnak be. Ez különösen hasznos a balti térségben, ahol a drónoktól a hagyományos harci repülőgépekig terjedő, változatos légi fenyegetésekkel kell számolni. A berendezés gallium-nitrid technológiát alkalmaz, ami a gyártó közlése szerint csökkenti az energiafogyasztást és növeli a megbízhatóságot.

A radarok egyik fő előnye a mobilitásuk, hiszen a telepített légtérellenőrző lokátorokkal szemben szükség esetén áttelepíthetők,

így Litvánia rugalmasan alkalmazkodhat a változó fenyegetési irányokhoz. A rendszer korlátai ugyanakkor nyilvánvalóak, hiszen a tényleges felderítési távolság nagyban függ a célpont jellemzőitől, a repülési magasságtól, a domborzattól és a radarkonfigurációtól, a kis magasságban haladó drónokat pedig különösen nehéz észlelni.

A beszerzést a térség romló biztonsági helyzete teszi különösen időszerűvé. Idén szeptember 14–15-én egy robbanóanyagot szállító drón hatolt be a litván légtérbe Fehéroroszország felől, amelyet a NATO légtérrendészeti missziójában szolgáló olasz Eurofighter vadászgépek fogtak el. Litvánia 2026-os nemzetbiztonsági fenyegetésértékelése emellett kitér az orosz katonai fejlesztésekre is, köztük egy új Iszkander–M rakétadandár felállítására a Leningrádi Katonai Körzetben.

Az új radarok a NATO átfogóbb légtérellenőrző architektúrájába is illeszkednek. A balti légfelderítő és -irányító rendszeren (BALTNET) keresztül Litvánia, Lettország és Észtország már jelenleg is megosztja egymással a légtérellenőrzési adatokat. Mivel Lettország 2018 óta üzemeltet AN/TPS-77 MRR radarokat, a litván rendszerek integrációja tovább javítja a regionális helyzettudatosságot, valamint a szövetséges parancsnokságok számára elérhető radarinformációk folytonosságát. Robertas Kaunas védelmi miniszter bejelentette, hogy 2026 végéig újabb szerződéseket kötnek a légi fenyegetések felderítésének és semlegesítésének fejlesztésére.

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