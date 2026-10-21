Újabb bombafenyegetési hullám érte el a magyar iskolákat

Azt írták, hogy az egyik hírportál e-mail-címére érkezett fenyegető üzenet
több Borsod-Abaúj-Zemplén megyei iskolával kapcsolatban, egy budapesti tanintézmény pedig saját postafiókjába kapott fenyegető elektronikus levelet.
A rendőrök – az eddigi protokollnak megfelelően – az érintett budapesti és a borsodi intézményeket felkeresik, és a szükséges intézkedéseket az iskola vezetőivel egyeztetve hajtják végre - közölték.
Ott, ahol az épületek átvizsgálása már megtörtént, robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt a rendőrök nem találtak
- tették hozzá.
Jelezték, hogy az NNI a korábbi hasonló esetekkel való összefüggést vizsgálva eljárást folytat. Tóth-Szántai József miskolci, Janiczak Dávid ózdi és Fekete Zoltán mezőkövesdi polgármester, valamint szerdai Facebook-bejegyzéséből kiderült, hogy általános iskolákat és gimnáziumokat fenyegettek meg.
Tóth-Szántai József megjegyezte, hogy míg hétfőn egy, szerdán már kilenc miskolci iskola kapott bombafenyegetést; Janiczak Dávid megosztotta a fenyegető levelet a közösségi oldalán:
Címlapkép forrása: EU
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