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Újabb bombafenyegetési hullám érte el a magyar iskolákat
Globál

Újabb bombafenyegetési hullám érte el a magyar iskolákat

MTI
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Újabb iskolákat fenyegettek meg szerdán: ezúttal közel 30 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és egy budapesti tanintézmény érintett bombariadókkal - közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy az egyik hírportál e-mail-címére érkezett fenyegető üzenet

több Borsod-Abaúj-Zemplén megyei iskolával kapcsolatban, egy budapesti tanintézmény pedig saját postafiókjába kapott fenyegető elektronikus levelet.

A rendőrök – az eddigi protokollnak megfelelően – az érintett budapesti és a borsodi intézményeket felkeresik, és a szükséges intézkedéseket az iskola vezetőivel egyeztetve hajtják végre - közölték.

Ott, ahol az épületek átvizsgálása már megtörtént, robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt a rendőrök nem találtak

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- tették hozzá.

Jelezték, hogy az NNI a korábbi hasonló esetekkel való összefüggést vizsgálva eljárást folytat. Tóth-Szántai József miskolci, Janiczak Dávid ózdi és Fekete Zoltán mezőkövesdi polgármester, valamint szerdai Facebook-bejegyzéséből kiderült, hogy általános iskolákat és gimnáziumokat fenyegettek meg.

Tóth-Szántai József megjegyezte, hogy míg hétfőn egy, szerdán már kilenc miskolci iskola kapott bombafenyegetést; Janiczak Dávid megosztotta a fenyegető levelet a közösségi oldalán:

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