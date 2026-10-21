Újabb európai ország hozott drámai döntést: tiltott fegyverekkel készülnek az orosz fenyegetésre

A finn védelmi erők bejelentése szerint a beszerzési projekt keretében kétféle, hazai gyártású gyalogsági aknát szereznek be, egy botlódrótos csőaknát, valamint egy nyomásra aktiválódó taposóaknát. A későbbiekben a technikailag fejlettebb, kazettás típusok beszerzése is szóba jöhet. Riku Mikkonen ezredes, a finn szárazföldi erők műszaki felügyelője közölte, hogy a gyártás 2028-ban indulhat el, ám az első aknák és a kiképzési eszközök már 2027-ben rendelkezésre állhatnak. A teljes projekt költsége mintegy 110 millió dollár, az utolsó szállítmányok pedig a 2030-as években érkezhetnek meg.

Finnország nem egyedül hozta meg ezt a döntést, hiszen Lengyelország, Litvánia, Lettország és Észtország is megkezdte a kilépést az ottawai egyezményből. Az Egyesült Államok és Oroszország soha nem csatlakozott a megállapodáshoz. Az ukrajnai háborúban mindkét fél széles körben alkalmaz gyalogsági aknákat, Kijev többek között amerikai szállítmányokból jutott hozzájuk.

A finn védelmi doktrínában a taposóaknáknak egyértelmű szerepük van, mivel az ellenséges gyalogság mozgásának lassítását és a sebezhető területeken való előrenyomulás megnehezítését szolgálják.

Ez különösen fontos egy olyan ország számára, amelynek lakossága viszonylag csekély a több mint 1300 kilométeres orosz határszakasz hosszához képest. Az aknák egy összetettebb védelmi rendszer részét képezik, amely a tüzérséget, a légicsapásokat, a műszaki akadályokat, az erődítményeket és a tartalékos erőket is magában foglalja. Helsinki hangsúlyozta, hogy az aknákat kizárólag válsághelyzetben vetné be, békeidőben nem telepíti azokat.

A finn döntés hátterében az orosz katonai átszervezés áll. Moszkva 2024-ben válaszul Finnország és Svédország NATO-csatlakozására visszaállította a Leningrádi Katonai Körzetet. Ennek keretében hozták létre a 44. hadtestet a Karél Köztársaságban, a finn határ közelében. A műholdfelvételek tanúsága szerint tavaly építkezések zajlottak a Kandalaksa melletti Lupcse-Szavino garnizonban, mintegy 110 kilométerre a finn határtól, míg a Novaja Vilgában található bázist akár 6000 katona elszállásolására is alkalmassá bővítik.

A finn katonai hírszerzés 2026-os értékelése szerint az orosz katonai reformok egyelőre nem növelték számottevően a Finnországgal szembeni támadóképességeket. Az elemzés ugyanakkor Finnországot az ukrajnai háborút követő orosz haderőfejlesztés egyik fő irányaként azonosítja. Friss műholdas elemzések alapján az orosz hadsereg jelentős mennyiségű új páncélost, köztük T-90M harckocsikat halmozott fel a finn határtól mintegy 720 kilométerre fekvő 22. Központi Harckocsitartalék-bázison, ami arra utal, hogy a haderő újjáépítése már a háború alatt megkezdődött.

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