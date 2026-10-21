Váratlan bejelentést tett Trump: személyesen tárgyalt Putyinnal, egy kérdésben áttörésre számít

Trump az Ovális Irodában nyilatkozott újságíróknak, miközben Steve Witkoff amerikai különmegbízott épp Moszkvába készült az ukrajnai konfliktusról szóló újabb tárgyalásokra.

Az amerikai elnök alapvetően a háborúról beszélt: azt mondta, hogy szerinte Ukrajnának is akarnia kell a háború lezárását. Úgy fogalmazott, Oroszország egy hatalmas gépezet, amely folyamatosan nyomul előre, és már eddig is jelentős területeket foglalt el, arra is kitért, hogy szerinte Moszkva került fölénybe a harcokban.

Hubbard ügyére rátérve Trump elárulta, hogy személyesen is tárgyalt Vlagyimir Putyinnal a fogva tartott amerikairól.

Az elnök arra kérte a jelenlévőket, hogy térjenek vissza a kérdésre pár nap múlva, mert "olyan lépésekre képes, amelyekre senki más," és jelenleg "kiemelten a tanár ügyére összpontosítanak." Vagyis Trump arra számít: Oroszország hamarosan elengedheti az amerikai állampolgárt.

A 74 éves Hubbardot Izjumból rabolták el az oroszok, 2022-ben. Moszkva szerint az idős férfi az ukrán hadseregben dolgozott zsoldosként, az ukránok és a családja szerint az amerikai állampolgár angolt tanított.

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