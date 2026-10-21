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Váratlan bejelentést tett Trump: személyesen tárgyalt Putyinnal, egy kérdésben áttörésre számít
Globál

Váratlan bejelentést tett Trump: személyesen tárgyalt Putyinnal, egy kérdésben áttörésre számít

Portfolio
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Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy tárgyal jelenleg az orosz elnökkel egy amerikai állampolgár, Stephen Hubbard szabadon engedéséről - tudósított a Reuters.

Trump az Ovális Irodában nyilatkozott újságíróknak, miközben Steve Witkoff amerikai különmegbízott épp Moszkvába készült az ukrajnai konfliktusról szóló újabb tárgyalásokra.

Az amerikai elnök alapvetően a háborúról beszélt: azt mondta, hogy szerinte Ukrajnának is akarnia kell a háború lezárását. Úgy fogalmazott, Oroszország egy hatalmas gépezet, amely folyamatosan nyomul előre, és már eddig is jelentős területeket foglalt el, arra is kitért, hogy szerinte Moszkva került fölénybe a harcokban.

Hubbard ügyére rátérve Trump elárulta, hogy személyesen is tárgyalt Vlagyimir Putyinnal a fogva tartott amerikairól.

Az elnök arra kérte a jelenlévőket, hogy térjenek vissza a kérdésre pár nap múlva, mert "olyan lépésekre képes, amelyekre senki más," és jelenleg "kiemelten a tanár ügyére összpontosítanak." Vagyis Trump arra számít: Oroszország hamarosan elengedheti az amerikai állampolgárt.

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A 74 éves Hubbardot Izjumból rabolták el az oroszok, 2022-ben. Moszkva szerint az idős férfi az ukrán hadseregben dolgozott zsoldosként, az ukránok és a családja szerint az amerikai állampolgár angolt tanított.

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Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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