Váratlan fordulat a fronton: szigorú korlátozás bénítja az ukrán drónokat

Ukrán tisztségviselők tájékoztatása szerint a front egyes szakaszain a Starlink-terminálok 130–161 km/h feletti sebességnél lekapcsolnak, ami számos fegyverrendszer működését fennakasztja. A probléma különösen égető az orosz utánpótlási vonalak elleni csapásoknál, az Azovi-tengeren végrehajtott műveleteknél, valamint az orosz Sahed–136 típusú kamikázedrónok elfogására bevetett drónok irányításánál. A korlátozás a Trump-adminisztráció és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közötti viszony megromlásával párhuzamosan lépett életbe. Washington álláspontja szerint Ukrajna az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásaival az Egyesült Államok dízelellátását is veszélyezteti, Trump pedig október 9-én bejelentette, hogy megállapodott Oroszországgal gázolaj vásárlásáról.

Egyelőre nem tisztázott, pontosan ki rendelte el a sebességkorlátozást.

A Reuters két amerikai és egy nyugati tisztségviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy az utasítás a Fehér Házból érkezett.

Egy amerikai illetékes ugyanakkor tagadta, hogy az elnöktől származna a kérés, Pete Hegseth védelmi miniszter pedig azzal érvelt, hogy Ukrajna megsértette a Starlink szolgáltatási feltételeit. Elon Musk korábban úgy nyilatkozott, hogy a sebességre és a használatra vonatkozó korlátozásokról az amerikai hadsereg és végső soron Donald Trump dönt.

A Wild Hornets, az egyik legfontosabb ukrán harci drónokat gyártó vállalat – amely többek között a Sahedok elleni Sting elfogódrónokat is fejlesztette – már átértékeli a Starlinkre támaszkodó fejlesztéseit. A cég szóvivője, Mike Orljuk közölte, hogy a jelenlegi műveleteiket nem érinti a szigorítás, mivel saját fejlesztésű kommunikációs rendszerük biztosítja az elfogódrónok kapcsolatát, a Starlink-termináloknak pedig nem kell nagy sebességgel mozogniuk. Ugyanakkor egyes fejlesztés alatt álló terveiket – például azokat a légi platformokról indított elfogódrónokat, amelyek a fedélzetükön szállítanák a terminált – ellehetetleníthetik a korlátozások, ezért már alternatív hálózatokat tesztelnek.

A Grúz Légió parancsnoka, Mamuka Mamulasvili a kelet-ukrajnai Kramatorszk térségéből úgy értékelt, hogy a probléma messze túlmutat az egyszerű sebességkorlátozáson. Elmondása szerint a Starlink-kapcsolat időszakosan megszakadt, ami megbénította a drónirányítást és a műveleti koordinációt. Alternatívaként a mobilinternetet, az optikai kapcsolatot, a rádióhullámokat és a OneWeb műholdrendszert említette, ám kiemelte, hogy jelenleg egyik megoldás sem képes teljes értékűen helyettesíteni a Starlinket Ukrajnában.

Orosz oldalon nyílt megelégedéssel fogadták a korlátozásokat. Vlagyimir Romanov befolyásos orosz katonai blogger szerint a Starlink lassítása érdemben csökkentette az ukrán közepes hatótávolságú dróntámadások hatékonyságát a megszállt dél-ukrajnai területeket és a Krímet összekötő R–280-as főút mentén, amelyet az elmúlt fél évben rendszeresen csapások értek.

A Wild Hornets szóvivője rámutatott, hogy más, a Starlinkre még inkább rászoruló ukrán fegyvergyártók is aggódnak, így folyamatosan nő az érdeklődés az európai Eutelsat műholdrendszer iránt. Orljuk ugyanakkor elismerte, hogy egy Starlinkhez mérhető hálózat kiépítése rendkívül összetett feladat, és hangsúlyozta, hogy egyetlen rendszertől függni a harctéren – különösen, ha az felett nem rendelkeznek teljes kontrollal – óriási kockázatot jelent.

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