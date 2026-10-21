Vége a béketárgyalásnak: bejelentést tett a Kreml

Véget ért az orosz-amerikai béketárgyalás, Moszkva áttekint a nyugati békejavaslatokat és dönteni fog – mondta ma Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő.

Peszkov azt nyilatkoza az orosz sajtónak: Oroszország köszönettel átvette a Witkoff-csapat által előterjesztett békejavaslatokat, most „kielemzi” őket az orosz vezetés, később várható róluk döntés.

„Witkoff hozott pár új javaslatot, főleg az oslói találkozóról, ahol Zelenszkij és európai országok is részt vettek. Természetesen a javaslatokat áttekinti az elnök, aztán meglátjuk, mi lesz”

– mondta Peszkov.

Arra is kitért: Oroszország „elvi síkon készen áll” arra, hogy az Egyesült Államokkal és Kínával tárgyaljon akár az ukrajnai békéről, akár a nukleáris fegyverek korlátozásáról.

A sajtófőnök azt is megemítette, hogy a Kreml nem tartja megfelelőnek az „új jaltai konferencia” elnevezés használatát a tervezett szuperhatalmi találkozó kapcsán.

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