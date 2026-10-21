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Véget ért a békecsúcs Szentpéterváron, hatalmas ajándékot küld Putyin Amerikába - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
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Véget ért a békecsúcs Szentpéterváron, hatalmas ajándékot küld Putyin Amerikába - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

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Az 1945-ös jaltai konferenciához hasonló világhatalmi csúcson akarja rendezni az ukrajnai háborút és a világ más biztonsági kérdéseit Donald Trump amerikai elnök. Amerikai források szerint Elon Musk techguru vágta le az ukrán haderőt a Starshieldről. Amerika állítólag a Patriot-rakéták szállításának visszatartásával is nyomást akar gyakorolni Ukrajnára. Ma tárgyalás volt az USA és a Kreml küldöttsége közt Oroszországban. Közben Vlagyimir Putyin elengedett egy amerikai állampolgárt fogságból és dízelszállítmányt küld Amerikába. A donyecki fronton az oroszok Dobropillját, Kosztyantynivkát és Limant ostormolják. Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel szerdán.
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Vége a béketárgyalásnak: bejelentést tett a Kreml

Véget ért az orosz-amerikai béketárgyalás, Moszkva áttekint a nyugati békejavaslatokat és dönteni fog – mondta ma Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő.

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Vége a béketárgyalásnak: bejelentést tett a Kreml
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Két települést foglaltak el az oroszok

A zaporizzsjai fronton két falu került orosz kézre ma: Cservonyi Jar és Julijevka fölött lobog orosz zászló - jelentette be az orosz védelmi tárca, a települések orosz nevét használva.

(TASZSZ)

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Nem kapják meg az ukránok a befagyasztott orosz pénzeket

Bart De Wever belga szövetségi miniszterelnök "biztos abban", hogy az Európai Bizottság nem terjeszt elő újabb javaslatot a Belgiumban befagyasztott orosz vagyon felhasználására Ukrajna finanszírozási szükségleteinek fedezése érdekében.

A kormányfő szerdán az európai ügyekkel foglalkozó szövetségi tanácsadó bizottság előtt, a múlt heti uniós csúcstalálkozóról beszámolva hangsúlyozta:

meggyőződése, hogy az Európai Bizottság nem kezdeményez újabb, az orosz vagyonhoz kapcsolódó finanszírozási konstrukciót Ukrajna támogatására.

Biztos vagyok ebben, mert ez hangzott el"

- fogalmazott De Wever.

A belga miniszterelnök tavaly határozottan ellenezte, hogy a brüsszeli székhelyű Euroclear értékpapír-letétkezelőnél befagyasztott, mintegy 185 milliárd euró értékű orosz vagyont Ukrajna finanszírozására használják fel.

De Wever tavaly decemberben figyelmeztetett: Belgium nem zár ki jogi lépéseket, amennyiben az EU lefoglalná az Euroclearnél tartott orosz állami pénzeszközöket.

(MTI)

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Véget ért a szentpétervári tárgyalás

Az ukrajnai rendezésről valamint az orosz-amerikai együttműködésről kezdett megbeszélést Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steven Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja szerdán a szentpétervári Konstantin-palotában.

Putyin a kamerák előtt köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek, amiért érdeklődést mutat az ukrajnai helyzet iránt, és érdeklődött a keddi oslói amerikai-ukrán-uniós konzultációk eredményei felől.

Witkoff a tárgyalásokat eredményesnek nevezte, és közölte, hogy olyan dokumentumokkal érkezett, amelyek részletezik a békefolyamatra vonatkozó megközelítéseket. Azt hangoztatta, hogy van alapja a tűzszünetnek, és kifejezte reményét, hogy Putyin fontolóra veszi az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások újraindításának lehetőségét, ahol megvitathatnák a technikai részleteket.

Köszönetet mondott Moszkvának az amerikai Steven Hubbard szabadon bocsátásáért. Az orosz elnök elmondta, hogy Hubbard jelenleg Pulkovo repülőterén tartózkodik. A 74 éves amerikai állampolgárt 2024-ben 6 év 10 hónap szabadságvesztésre ítélték Oroszországban azon a címen, hogy zsoldosként harcolt az ukrán hadsereg oldalán.

Putyin kijelentette, hogy Moszkva kész megvitatni a gazdasági együttműködés helyreállítását az Egyesült Államokkal. Utalt rá, hogy az ukrajnai és az iráni válság megoldása témája lehetne egy - Trumppal Kínában, az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) novemberi csúcstalálkozója alkalmából - tartandó találkozójának.

Az orosz elnök kijelentette, hogy Moszkva kész segíteni a konfliktusok megoldásában.

Witkoff immár kilencedik alkalommal látogatott el Oroszországba. Jared Kushner, az amerikai elnök veje ezúttal, betegségre hivatkozva, nem kísérte el.

(MTI)

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Döntött Putyin: azonnal teljesíti Trump kérését – Bejelentést tett az orosz elnök

Elengedi Oroszország Stephen Hubbard amerikai állampolgárt Donald Trump elnök kérésére – jelentette be az orosz elnök, Vlagyimir Putyin.

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Döntött Putyin: azonnal teljesíti Trump kérését – Bejelentést tett az orosz elnök
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Hatalmas ajándékot küld Putyin Amerikának: már honap indul az első szállítmány

Holnap indul az első orosz dízelszállítmány az Egyesült Államokba  - jelentette be Alekszander Novak orosz miniszterelnök-helyettes.

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Hatalmas ajándékot küld Putyin Amerikának: már honap indul az első szállítmány
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Orosz gáz nélkül is van élet Magyarországon, de a számlán még jöhet meglepetés

Negyvenöt százalék: nagyjából ennyi ma az orosz gáz aránya a hazai ellátásban, nem 70 százalék - mondta Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ elnök-vezérigazgatója a Magyar Külügyi Intézet (MKI) zárt körű háttérbeszélgetésén. Az FGSZ vezére szerint a földgáz nem fog olyan gyorsan eltűnni az európai energiamixből, mint azt sokan gondolják, hiszen még mindig sokkal olcsóbb megoldás az energia szállítására. Az orosz leválás kapcsán pedig kiemelte, hogy ekkora mennyiséget nem könnyű helyettesíteni, de nem is a lehetetlen kategória, azonban tartós árhátrányt okozhat a kontinensbe zárt országoknak.

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Orosz gáz nélkül is van élet Magyarországon, de a számlán még jöhet meglepetés
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Ennyit erről: visszadobták az oroszok Donald Trump javaslatát - Tovább pusztít a háború tüze

Oroszország nem érdekelt az úgynevezett „energetikai tűzszünet” nyélbe ütésében, hiszen Moszkva tartós békét szeretne – mondta ma délelőtt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

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Ennyit erről: visszadobták az oroszok Donald Trump javaslatát - Tovább pusztít a háború tüze
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Váratlan fordulat a fronton: szigorú korlátozás bénítja az ukrán drónokat

Ukrajna továbbra sem tudja áthidalni a SpaceX által üzemeltetett Starlink műholdas hálózat sebességkorlátozásából eredő problémákat, amelyek súlyosan nehezítik a drónok és más fegyverrendszerek működését. Az egyik meghatározó ukrán fegyvergyártó már azon dolgozik, hogy a jövőben alternatív technológiai megoldásokra építse rendszereit - írta meg a TWZ.

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Váratlan fordulat a fronton: szigorú korlátozás bénítja az ukrán drónokat
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Újabb európai ország hozott drámai döntést: tiltott fegyverekkel készülnek az orosz fenyegetésre

Finnország hamarosan szerződést köt mintegy egymillió gyalogsági akna beszerzésére, miután az év elején kilépett az ottawai egyezményből. Az északi állam a növekvő orosz fenyegetésre válaszul állítja vissza korábbi aknaarzenálját, amelyet a nemzetközi szerződéshez való 2012-es csatlakozásakor számolt fel - jelentette a TWZ.

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Újabb európai ország hozott drámai döntést: tiltott fegyverekkel készülnek az orosz fenyegetésre
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Egy kicsit előre rohantak az oroszok: a jaltai konferencia helyszínén osztanák újra a világot - Meg is van a javaslat

Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csinping csúcstalálkozóját leginkább a krími Livágyija-palotában lenne illő megrendezni – mondta el az orosz sajtónak Mihail Seremet krími parlamenti képviselő.

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Egy kicsit előre rohantak az oroszok: a jaltai konferencia helyszínén osztanák újra a világot - Meg is van a javaslat
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Hatalmas gesztust tett Putyinnak Donald Trump - Itt az idő, hogy Oroszország törlesszen

Amerikai békedelegáció érkezik ma Oroszországba - Trump emberei remélik, hogy a dízelszankciók feloldásával és más, Oroszországnak kedvező lépésekkel sikerül majd rábírni Moszkvát a békére - számolt be az Axios.

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Hatalmas gesztust tett Putyinnak Donald Trump - Itt az idő, hogy Oroszország törlesszen
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Készül az űrháború? Hetekig manővereztek az oroszok, ijesztően közel kerültek a kiszemelt célponthoz

Alig 26 méterre közelített meg egy orosz katonai műhold egy amerikai bejegyzésű, kereskedelmi műholdképeket szolgáltató ICEYE-műholdat alacsony Föld körüli pályán. A hetekig tartó, szándékos manőverezés a műholdak közötti szembenállás új, veszélyes korszakát vetíti előre - közölte a TWZ.

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Készül az űrháború? Hetekig manővereztek az oroszok, ijesztően közel kerültek a kiszemelt célponthoz
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Megérkezett Witkoff Oroszországba

Az amerikai különleges küldött gépe Szentpéterváron landolt, hamarosan tárgyalni fog a Kreml küldötteivel az ukrajnai háború lezárásáról.

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Gyászosan alacsony volt az éjjeli elfogási ráta Ukrajnában

Mindössze 72%-os volt az orosz drónelhárító tevékenység hatásfoka Ukrajnában: 182 UAV-ből 150-et lőttek le az ukrán légvédelmi erők. Néhány gép még mindig a légtérben van.

Az elfogási ráta kifejezetten alacsony volt: általában 90% körül szokott lenni.

A visszaesés oka vélhetően a légvédelmi rakéták hiányában keresendő.

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Elkezdtek jönni a reggeli jelentések

Több rakéta- és dróncsapás is érte az éjjel Kijevet - az ukrán fővárosban részleges áramkimaradások tapasztalhatók, egy 24 emeletes magasház is lángra kapott.

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Kész a békejavaslat: hamarosan Putyin asztalára kerül Trump legújabb ötlete

Steve Witkoff amerikai különmegbízott hamarosan Oroszországba érkezik: háromoldalú csúcstalálkozót javasol a Kremlnek Donald Trump, Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin részvételével az ukrajnai háború lezárása érdekében - tudta meg a Politico.

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Kész a békejavaslat: hamarosan Putyin asztalára kerül Trump legújabb ötlete
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Váratlan bejelentést tett Trump: személyesen tárgyalt Putyinnal, egy kérdésben áttörésre számít

Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy tárgyal jelenleg az orosz elnökkel egy amerikai állampolgár, Stephen Hubbard szabadon engedéséről - tudósított a Reuters.

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Váratlan bejelentést tett Trump: személyesen tárgyalt Putyinnal, egy kérdésben áttörésre számít
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Szuperhatalmi csúcstalálkozó dönthet a világ sorsáról - Ez lehet Donald Trump eddigi legrosszabb ötlete

Az 1945-ös jaltai konferenciához hasonló formátum alapján rendezné az ukrajnai háborút és a nemzetközi geopolitikai viszonyok átalakítását Donald Trump elnök – írja a Wall Street Journal véleménycikkben.

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Szuperhatalmi csúcstalálkozó dönthet a világ sorsáról - Ez lehet Donald Trump eddigi legrosszabb ötlete
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Megbénította az ukrán hadsereget a szövetséges nagyhatalom: kiderült, ki állt a döntés mögött

Valószínűleg Elon Musk techmilliárdos hozta meg a döntést az ukrán haderő számára létfontosságú Starshield rendszer korlátozásáról – tudta meg a Wall Street Journal.

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Megbénította az ukrán hadsereget a szövetséges nagyhatalom: kiderült, ki állt a döntés mögött
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Történelmi volumenű tárgyalás vethet véget az ukrajnai háborúnak, Zelenszkij nyomás alatt - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel szerdán.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

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Címlapkép forrása: Russian Defense Ministry/Anadolu via Getty Images

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