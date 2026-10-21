Véget ért a békecsúcs Szentpéterváron, hatalmas ajándékot küld Putyin Amerikába - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Bart De Wever belga szövetségi miniszterelnök "biztos abban", hogy az Európai Bizottság nem terjeszt elő újabb javaslatot a Belgiumban befagyasztott orosz vagyon felhasználására Ukrajna finanszírozási szükségleteinek fedezése érdekében.

A kormányfő szerdán az európai ügyekkel foglalkozó szövetségi tanácsadó bizottság előtt, a múlt heti uniós csúcstalálkozóról beszámolva hangsúlyozta:

meggyőződése, hogy az Európai Bizottság nem kezdeményez újabb, az orosz vagyonhoz kapcsolódó finanszírozási konstrukciót Ukrajna támogatására.

Biztos vagyok ebben, mert ez hangzott el"

- fogalmazott De Wever.

A belga miniszterelnök tavaly határozottan ellenezte, hogy a brüsszeli székhelyű Euroclear értékpapír-letétkezelőnél befagyasztott, mintegy 185 milliárd euró értékű orosz vagyont Ukrajna finanszírozására használják fel.

De Wever tavaly decemberben figyelmeztetett: Belgium nem zár ki jogi lépéseket, amennyiben az EU lefoglalná az Euroclearnél tartott orosz állami pénzeszközöket.

(MTI)