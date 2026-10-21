Véget ért a békecsúcs Szentpéterváron, hatalmas ajándékot küld Putyin Amerikába - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Vége a béketárgyalásnak: bejelentést tett a Kreml
Véget ért az orosz-amerikai béketárgyalás, Moszkva áttekint a nyugati békejavaslatokat és dönteni fog – mondta ma Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő.
Két települést foglaltak el az oroszok
A zaporizzsjai fronton két falu került orosz kézre ma: Cservonyi Jar és Julijevka fölött lobog orosz zászló - jelentette be az orosz védelmi tárca, a települések orosz nevét használva.
(TASZSZ)
Nem kapják meg az ukránok a befagyasztott orosz pénzeket
Bart De Wever belga szövetségi miniszterelnök "biztos abban", hogy az Európai Bizottság nem terjeszt elő újabb javaslatot a Belgiumban befagyasztott orosz vagyon felhasználására Ukrajna finanszírozási szükségleteinek fedezése érdekében.
A kormányfő szerdán az európai ügyekkel foglalkozó szövetségi tanácsadó bizottság előtt, a múlt heti uniós csúcstalálkozóról beszámolva hangsúlyozta:
meggyőződése, hogy az Európai Bizottság nem kezdeményez újabb, az orosz vagyonhoz kapcsolódó finanszírozási konstrukciót Ukrajna támogatására.
Biztos vagyok ebben, mert ez hangzott el"
- fogalmazott De Wever.
A belga miniszterelnök tavaly határozottan ellenezte, hogy a brüsszeli székhelyű Euroclear értékpapír-letétkezelőnél befagyasztott, mintegy 185 milliárd euró értékű orosz vagyont Ukrajna finanszírozására használják fel.
De Wever tavaly decemberben figyelmeztetett: Belgium nem zár ki jogi lépéseket, amennyiben az EU lefoglalná az Euroclearnél tartott orosz állami pénzeszközöket.
(MTI)
Véget ért a szentpétervári tárgyalás
Az ukrajnai rendezésről valamint az orosz-amerikai együttműködésről kezdett megbeszélést Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steven Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja szerdán a szentpétervári Konstantin-palotában.
Putyin a kamerák előtt köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek, amiért érdeklődést mutat az ukrajnai helyzet iránt, és érdeklődött a keddi oslói amerikai-ukrán-uniós konzultációk eredményei felől.
Witkoff a tárgyalásokat eredményesnek nevezte, és közölte, hogy olyan dokumentumokkal érkezett, amelyek részletezik a békefolyamatra vonatkozó megközelítéseket. Azt hangoztatta, hogy van alapja a tűzszünetnek, és kifejezte reményét, hogy Putyin fontolóra veszi az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások újraindításának lehetőségét, ahol megvitathatnák a technikai részleteket.
Köszönetet mondott Moszkvának az amerikai Steven Hubbard szabadon bocsátásáért. Az orosz elnök elmondta, hogy Hubbard jelenleg Pulkovo repülőterén tartózkodik. A 74 éves amerikai állampolgárt 2024-ben 6 év 10 hónap szabadságvesztésre ítélték Oroszországban azon a címen, hogy zsoldosként harcolt az ukrán hadsereg oldalán.
Putyin kijelentette, hogy Moszkva kész megvitatni a gazdasági együttműködés helyreállítását az Egyesült Államokkal. Utalt rá, hogy az ukrajnai és az iráni válság megoldása témája lehetne egy - Trumppal Kínában, az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) novemberi csúcstalálkozója alkalmából - tartandó találkozójának.
Az orosz elnök kijelentette, hogy Moszkva kész segíteni a konfliktusok megoldásában.
Witkoff immár kilencedik alkalommal látogatott el Oroszországba. Jared Kushner, az amerikai elnök veje ezúttal, betegségre hivatkozva, nem kísérte el.
(MTI)
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Megérkezett Witkoff Oroszországba
Az amerikai különleges küldött gépe Szentpéterváron landolt, hamarosan tárgyalni fog a Kreml küldötteivel az ukrajnai háború lezárásáról.
Gyászosan alacsony volt az éjjeli elfogási ráta Ukrajnában
Mindössze 72%-os volt az orosz drónelhárító tevékenység hatásfoka Ukrajnában: 182 UAV-ből 150-et lőttek le az ukrán légvédelmi erők. Néhány gép még mindig a légtérben van.
Az elfogási ráta kifejezetten alacsony volt: általában 90% körül szokott lenni.
A visszaesés oka vélhetően a légvédelmi rakéták hiányában keresendő.
Elkezdtek jönni a reggeli jelentések
Több rakéta- és dróncsapás is érte az éjjel Kijevet - az ukrán fővárosban részleges áramkimaradások tapasztalhatók, egy 24 emeletes magasház is lángra kapott.
Kész a békejavaslat: hamarosan Putyin asztalára kerül Trump legújabb ötlete
Steve Witkoff amerikai különmegbízott hamarosan Oroszországba érkezik: háromoldalú csúcstalálkozót javasol a Kremlnek Donald Trump, Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin részvételével az ukrajnai háború lezárása érdekében - tudta meg a Politico.
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Címlapkép forrása: Russian Defense Ministry/Anadolu via Getty Images
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