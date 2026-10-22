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30 ezer dollárt fizettek volna egy ukrán drónokat gyártó üzem felgyújtásáért Lengyelországban, indul a nyomozás
Globál

30 ezer dollárt fizettek volna egy ukrán drónokat gyártó üzem felgyújtásáért Lengyelországban, indul a nyomozás

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Vizsgálatot indított a lengyel ügyészség egy feltételezett szabotázsakció miatt, amelynek célpontja egy Ukrajnának katonai drónokat gyártó lengyelországi üzem lett volna. A támadás végrehajtásáért akár 30 ezer dollárt is felajánlottak, az ügyet pedig a lengyel belbiztonsági szolgálat (ABW) vizsgálja – számolt be a TVP World.

A tervezett támadást a lengyel állami televízió orosz nyelvű Vot Tak szerkesztőségének oknyomozó újságírója leplezte le. A riporter egy Telegramon közzétett álláshirdetésre jelentkezett, fehérorosz munkakeresőnek adva ki magát. A Joker álnéven kommunikáló megbízó először ukrán rendszámú autók felgyújtásáért ajánlott járművenként ezer dollárt, majd egy jóval nagyobb akciót javasolt.

A megbízó végül a dél-lengyelországi Gliwicében működő Flytronic dróngyár felgyújtását kérte, amiért 20–30 ezer dollárt és egy fehérorosz állami kitüntetést helyezett kilátásba.

A lengyel WB Group hadiipari vállalathoz tartozó üzem többek között az ukrán hadsereg által használt FlyEye felderítő drónokat gyártja. Az újságírók szerint a támadás előkészítése már megkezdődhetett, mivel a megbízó videófelvételeket is küldött a gyár környezetéről.

A gliwicei ügyészség csütörtökön megerősítette a nyomozás megindítását, amelynek célja az esetleges külföldi titkosszolgálati érintettség és a szabotázskísérlet körülményeinek feltárása. Az újságírói vizsgálat szerint a toborzó Telegram-fiókja egy oroszországi, szaratovi telefonszámhoz kapcsolódott, ez azonban önmagában nem bizonyítja az orosz állami szervek részvételét. Lengyelországban az elmúlt hónapokban több hadiipari létesítménynél is felmerült a szabotázs gyanúja, köztük a WB Group egy másik üzemében történt augusztusi tűzesetnél.

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