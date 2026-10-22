Az ukrajnai Starlink-incidens után megszólalt az amerikai óriáscég: veszélyben lehetnek a szövetségesek csúcsfegyverei?

A Palantir amerikai szoftvercég igyekezett megnyugtatni az európai partnereit, kijelentve, hogy a NATO által használt Maven mesterségesintelligencia-rendszerben nincs úgynevezett "kikapcsoló gomb", amellyel a vállalat vagy az amerikai kormány távolról leállíthatná a szoftvert. A nyilatkozat azután született, hogy az ukrán Starlink-szolgáltatás korlátozása felerősítette az amerikai technológiai függőséggel kapcsolatos aggodalmakat Európában - írja a Reuters.

Ukrajna a közelmúltban arról számolt be, hogy a SpaceX Starlink műholdrendszerére épülő, katonai célú Starshield szolgáltatást korlátozták, így a terminálok a gyorsan mozgó platformokon – például az elfogódrónok irányítása közben – használhatatlanná váltak. Az incidens körülményeiről az amerikai és az ukrán tisztviselők, valamint Elon Musk egymásnak ellentmondó magyarázatokkal szolgáltak. Ukrán és európai illetékesek ugyanakkor politikai motivációt sejtettek a háttérben, mivel a korlátozás azután lépett életbe, hogy Donald Trump amerikai elnök az orosz olajfinomítók elleni ukrán csapások leállítását követelte.

Az eset nyomán az európai döntéshozók körében ismét felmerült a kérdés, hogy a kontinens nem kiszolgáltatott-e túlságosan az olyan amerikai védelmi technológiáknak, amelyeket adott esetben bármikor lekapcsolhatnak.

Louis Mosley, a Palantir brit és európai ügyvezető alelnöke szerdán Brüsszelben, a Reutersnek adott interjújában igyekezett eloszlatni ezeket a félelmeket. "Ami a Palantirt illeti, kategorikus biztosítékot tudok adni arról, hogy ahol az ügyfeleink megvásárolták a szoftverünket, ott teljes mértékben ők rendelkeznek felette" – mondta, hozzátéve, hogy sem a vállalatnak, sem az amerikai kormánynak nincs lehetősége a rendszer távoli leállítására.

A Maven rendszer műholdak, radarok és egyéb érzékelők hatalmas adattömegét dolgozza fel, hogy a katonai parancsnokok átfogó képet kapjanak a hadszíntérről, és gyorsabban hozhassanak döntéseket. A NATO 2025-ben szerezte be a Mavent a Szövetséges Haderők Európai Legfelsőbb Parancsnoksága (SHAPE) számára, és idén júniusban jelentette be, hogy a rendszer elérte a "teljes technikai hadrafoghatóságot".

Egyes európai NATO-tagállamok – köztük Németország és Franciaország – ugyanakkor nem vezették be saját haderejüknél a Mavent, éppen az amerikai cégtől való függőségtől tartva, különösen a Trump és az európai vezetők közötti rendszeres feszültségek fényében. Idén áprilisban a német kiberparancsnokság vezetője kizárta a Maven beszerzését, mondván, "elképzelhetetlen", hogy egy magánvállalat alkalmazottai hozzáférhessenek az ország katonai adatbázisához.

Mosley erre reagálva hangsúlyozta, hogy kizárólag az ügyfél döntése, bevon-e Palantir-alkalmazottakat a rendszer üzemeltetésébe. Ha igen, azok az adott ország állampolgárai és a szükséges biztonsági átvilágítással rendelkező szakemberek lennének. A rendszert ugyanakkor a vállalattól teljesen függetlenül is lehet működtetni, és számos katonai, valamint polgári ügyfél világszerte így is tesz – tette hozzá.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images