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Bejelentést tett Amerika a béketárgyalásokról: hamarosan jöhet az áttörés - Két dologról nem sikerült eddig megállapodni
Globál

Bejelentést tett Amerika a béketárgyalásokról: hamarosan jöhet az áttörés - Két dologról nem sikerült eddig megállapodni

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Optimista Steve Witkoff amerikai főtárgyaló, miután beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, a béketárgyalások folytatása várható – mondta el JD Vance amerikai alelnök a WWNN riporterének.

Vance azt mondta: az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások folytatódni fognak, méghozzá november 10-én. Hozzátette ugyanakkor: a folytatásról még csak „elvi síkon” van megállapodás.

Az alelnök arról is beszélt,

Steve Witkoff amerikai főtárgyaló most optimista a tárgyalások menetét illetően,

arra is kitért, hogy eddig azért nem sikerült megállapodni, mert „túl messze voltak pár részlet kapcsán” az orosz és ukrán követelések.

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Most optimista. Úgy értem, adsz egy esélyt a témának, meglátod, mennyit sikerült haladni, aztán ismét megpróbálod”

– mondta az alelnök.

Arra is kitért, hogy az oroszok és ukránok elsősorban Ukrajna területeinek jövőjéről és a biztonsági garanciákról nem tudnak megállapodni.

Oroszország öt ukrán megyét követel Kijevtől, illetve mereven elutasítja, hogy NATO-katonák állomásozzanak Ukrajnában a háború után. Vance azt nem részletezte, hogy az érdekellentét feloldásában sikerült-e bármilyen előrelépést elérni.

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Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

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