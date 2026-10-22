Bejelentést tett Amerika a béketárgyalásokról: hamarosan jöhet az áttörés - Két dologról nem sikerült eddig megállapodni

Optimista Steve Witkoff amerikai főtárgyaló, miután beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, a béketárgyalások folytatása várható – mondta el JD Vance amerikai alelnök a WWNN riporterének.

Vance azt mondta: az orosz-amerikai-ukrán tárgyalások folytatódni fognak, méghozzá november 10-én. Hozzátette ugyanakkor: a folytatásról még csak „elvi síkon” van megállapodás.

Az alelnök arról is beszélt,

Steve Witkoff amerikai főtárgyaló most optimista a tárgyalások menetét illetően,

arra is kitért, hogy eddig azért nem sikerült megállapodni, mert „túl messze voltak pár részlet kapcsán” az orosz és ukrán követelések.

Most optimista. Úgy értem, adsz egy esélyt a témának, meglátod, mennyit sikerült haladni, aztán ismét megpróbálod”

– mondta az alelnök.

Arra is kitért, hogy az oroszok és ukránok elsősorban Ukrajna területeinek jövőjéről és a biztonsági garanciákról nem tudnak megállapodni.

Oroszország öt ukrán megyét követel Kijevtől, illetve mereven elutasítja, hogy NATO-katonák állomásozzanak Ukrajnában a háború után. Vance azt nem részletezte, hogy az érdekellentét feloldásában sikerült-e bármilyen előrelépést elérni.

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