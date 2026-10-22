Bejelentést tett Moszkva a béketárgyalásokról: egyetlen dolog van, ami szinte biztos

Egyetlen dolgot lehet eddig kvázi-biztosan tudni a tervezett amerikai-ukrán-orosz béketárgyalásokról: az eseményre valószínűleg Abu-Dzabiban, az Egyesült Arab Emírségekben kerül majd sor – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Egyelőre Abu-Dzabiról egyeztetünk”

– mondta Peszkov mai sajtótájékoztatóján, amikor arról kérdezték, hogy kerülhet sor a béketárgyalások következő körére.

Más kérdésekre, például melyek azt firtatták, mikor lesz a tárgyalás, kik képviselik majd Oroszországot, illetve mi lesz a békejavaslat, melyet a felek átbeszélnek, Peszkov ezt mondta:

Ön túlságosan előre szaladt. Nem szabad ezt tennie”

– mondta.

Az utolsó háromoldalú béketárgyalásra az év elején, közvetlenül az iráni háború előtt került sor.

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