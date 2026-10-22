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Elképesztő akciót hajtottak végre az ukránok: Moszkvától lesték el a trükköt
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Elképesztő akciót hajtottak végre az ukránok: Moszkvától lesték el a trükköt

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Ukrán katonák mintegy 15 kilométert haladtak a föld alatti gázvezetékeken keresztül, hogy az orosz erők hátába kerüljenek a Harkiv megyei Kupjanszk térségében – közölte október 22-én az Ukrán Nemzeti Gárda 2. hadtestére hivatkozva a Kyiv Independent.

A "Velesz" fedőnevű hadműveletet a 2. Hartyija hadtest más ukrán alakulatokkal közösen hajtotta végre. Ihor Obolenszkij dandártábornok, a hadtest parancsnoka elmondta, hogy az ukrán erők alaposan tanulmányozták, miként használják az orosz csapatok a föld alatti útvonalakat. Mivel számítottak rá, hogy az ellenfél megpróbálja kihasználni a Harkiv megyén átvezető nagy gázvezetékeket, megelőző lépést tettek.

Az oroszok a gázvezetékeken keresztül akartak behatolni csapataink hátába, ezért mi magunk mentünk a föld alá

– fogalmazott a parancsnok.

A Hartyija közlése szerint az ukrán katonák a csővezetékeken keresztül nyomultak előre, majd a föld alatti műveletet felszíni akciókkal, egyebek mellett dróncsapásokkal kombinálták. A hadművelet során több mint 30 orosz katonát ejtettek foglyul, míg az orosz veszteségek meghaladták a 100 főt. A Kyiv Independent nem tudta független forrásból ellenőrizni ezeket az adatokat.

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Az orosz erők korábban is több alkalommal használták a gázvezetékeket csapataik rejtett mozgatására a kupjanszki frontszakaszon. Januárban az ukrán katonák már megállítottak egy mintegy 50 fős orosz rohamot, amelyet a Szojuz gázvezetéken keresztül kíséreltek meg.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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