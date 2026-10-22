Ennyit a szankciókról: Moszkva röhöghet a markába – Amerika jól bevásárolt

Megérkezett az első belarusz hamuzsír-szállítmány az Egyesült Államokba, miután Donald Trump amerikai elnök feloldotta a szankciókat az ország káliumszármazék-iparáról – jelentette be Valentyin Rjabkov, Minszk ENSZ-küldötte a TASZSZ szerint.

A szállítmány átjutott a vámellenőrzésen, mint belarusz termék. Ez az első, gyakorlati eredménye annak, hogy az amerikaiak feloldották a szankciókat a hamuzsír-iparunkon”

– mondta Rjabkov az orosz média beszámolója szerint, aki arról is beszélt, hogy a hajó New Orleans partjainál kötött ki.

Hozzátette: hamarosan még egy szállítmány indul majd az Egyesült Államokba.

Rjabkov arról is beszámolt, hogy korábban az amerikai Citibank befagyasztott olyan összegeket, melyeket az Egyesült Államok fizetett ki Belarusznak, ezeket az összegeket Minszk próbálja szintén visszaszerezni.

A főleg mezőgazdaságban használt belarusz káliumszármazékokat az Egyesült Államok először 2021-ben szankcionálta, miután Aljakszandr Lukasenka leverte az országban zajló demokráciapárti tüntetéseket, majd 2022-ben szigorították a szankciókat, mivel Fehéroroszország segítette az orosz hadsereg Ukrajna elleni invázióját. Donald Trump visszavonta 2025 végén a büntetőintézkedéseket, mivel Belarusz 120 politikai foglyot engedett el.

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