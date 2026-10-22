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Gyakorlatilag szétverték a kereskedelmi utakat, elképesztő olajárakat lehet látni
Globál

Gyakorlatilag szétverték a kereskedelmi utakat, elképesztő olajárakat lehet látni

Portfolio
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Noha az olajpiac sosem volt teljesen globális, a szállítási költségek elszabadulása most eddig elképzelhetetlen mértékű töredezettséghez vezetett, írja a Bloomberg. Régiótól függően egy hordó nyersolaj ára 70 és 150 dollár között mozog, így a korábbi néhány dolláros árkülönbségek helyett ma akár 50-80 dolláros eltérések is kialakulnak.

Az iráni háború kitörése óta a fuvardíjak az egekbe szöktek: míg korábban átlagosan kevesebb mint 3 dollárba került egy hordó nyersolaj célállomásra szállítása, ez az összeg ma 20-25 dollár körül alakul.

Az extrém szállítási költségek gyakorlatilag szétverték a régiók közötti kereskedelmi útvonalakat, amelyek korábban nagyjából egységes olajárszintet biztosítottak.

- írja elemzésében Javier Blas. Így egy rendkívül fragmentált piac jött létre, ahol a helyi keresleti és kínálati viszonyok határozzák meg az árakat, a túlkínálatos térségekben olcsó, a hiánnyal küzdő régiókban viszont kiugróan drága a kőolaj.

A különbségek rendkívül szemléletesek:

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  • az északi-tengeri nyersolaj Rotterdamban nagyjából 125 dollár,
  • az amerikai palaolaj a Mexikói-öbölben 100 dollár körül forog,
  • a kanadai nyersolaj az amerikai Középnyugaton mindössze 70 dollár,

  • míg az ománi kőolaj Dél-Kínába szállítva eléri a 150 dollárt.

A világ legfontosabb referenciaára, a Brent nem azért forog prémiummal, mert hiánycikk lenne, hanem azért, mert az északi-tengeri lelőhelyek mindössze néhány száz mérföldre találhatók az európai finomítóktól.

A Brent jelenleg egy sajátos előnyt élvez, mégpedig a rövid szállítási távolságot

– fogalmazott Martijn Rats, a Morgan Stanley elemzője. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Brent árfolyama félrevezető képet ad a globális piac valós helyzetéről.

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Az Egyesült Államok ebben a helyzetben viszonylagos nyertesnek számít. A tengerentúli olajimportjának 75 százalékát három közeli országból – Kanadából, Mexikóból és Venezuelából – szerzi be, amelyek mind nyomott áron értékesítenek. A kanadai nyersolaj jellemzően déli irányba, az USA-ba áramlik, a felesleg pedig korábban tankerhajókon jutott el Ázsiába. A magas fuvardíjak miatt azonban az ázsiai szállítások elveszítették a gazdaságosságukat, így a kanadai kőolaj gyakorlatilag "beragadt" az amerikai piacon. Ennek következtében

a Western Canadian Select referenciakeverék mintegy 30 dolláros diszkonttal forog a többi referenciaárhoz képest, ami az egyik legnagyobb valaha mért árkülönbözet.

Hasonló jelenség figyelhető meg Nyugat-Afrikában is, ahol a nigériai és az angolai nyersolaj akár 10-20 dolláros diszkonttal cserél gazdát a Brenthez képest, mivel az ázsiai szállítás költségei ráterhelődnek az eladási árra. A közel-keleti olaj ezzel szemben prémiummal forog, minthogy ez fekszik a legközelebb az ázsiai finomítókhoz.

Az összesített hatás meglehetősen markáns, hiszen az Egyesült Államok olajimport-számlája hordónként 100 dollár alatt marad, ami alacsonyabb a márciusi vagy áprilisi szintnél. A világ többi része viszont 120 és 160 dollár közötti hordónkénti költségekkel szembesül. Az energiaárakban mutatkozó éles regionális eltérések mindaddig fennmaradnak, amíg a szállítási költségek nem normalizálódnak.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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