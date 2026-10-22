Gyakorlatilag szétverték a kereskedelmi utakat, elképesztő olajárakat lehet látni

Az iráni háború kitörése óta a fuvardíjak az egekbe szöktek: míg korábban átlagosan kevesebb mint 3 dollárba került egy hordó nyersolaj célállomásra szállítása, ez az összeg ma 20-25 dollár körül alakul.
Az extrém szállítási költségek gyakorlatilag szétverték a régiók közötti kereskedelmi útvonalakat, amelyek korábban nagyjából egységes olajárszintet biztosítottak.
- írja elemzésében Javier Blas. Így egy rendkívül fragmentált piac jött létre, ahol a helyi keresleti és kínálati viszonyok határozzák meg az árakat, a túlkínálatos térségekben olcsó, a hiánnyal küzdő régiókban viszont kiugróan drága a kőolaj.
A különbségek rendkívül szemléletesek:
- az északi-tengeri nyersolaj Rotterdamban nagyjából 125 dollár,
- az amerikai palaolaj a Mexikói-öbölben 100 dollár körül forog,
- a kanadai nyersolaj az amerikai Középnyugaton mindössze 70 dollár,
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míg az ománi kőolaj Dél-Kínába szállítva eléri a 150 dollárt.
A világ legfontosabb referenciaára, a Brent nem azért forog prémiummal, mert hiánycikk lenne, hanem azért, mert az északi-tengeri lelőhelyek mindössze néhány száz mérföldre találhatók az európai finomítóktól.
A Brent jelenleg egy sajátos előnyt élvez, mégpedig a rövid szállítási távolságot
– fogalmazott Martijn Rats, a Morgan Stanley elemzője. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Brent árfolyama félrevezető képet ad a globális piac valós helyzetéről.
Az Egyesült Államok ebben a helyzetben viszonylagos nyertesnek számít. A tengerentúli olajimportjának 75 százalékát három közeli országból – Kanadából, Mexikóból és Venezuelából – szerzi be, amelyek mind nyomott áron értékesítenek. A kanadai nyersolaj jellemzően déli irányba, az USA-ba áramlik, a felesleg pedig korábban tankerhajókon jutott el Ázsiába. A magas fuvardíjak miatt azonban az ázsiai szállítások elveszítették a gazdaságosságukat, így a kanadai kőolaj gyakorlatilag "beragadt" az amerikai piacon. Ennek következtében
a Western Canadian Select referenciakeverék mintegy 30 dolláros diszkonttal forog a többi referenciaárhoz képest, ami az egyik legnagyobb valaha mért árkülönbözet.
Hasonló jelenség figyelhető meg Nyugat-Afrikában is, ahol a nigériai és az angolai nyersolaj akár 10-20 dolláros diszkonttal cserél gazdát a Brenthez képest, mivel az ázsiai szállítás költségei ráterhelődnek az eladási árra. A közel-keleti olaj ezzel szemben prémiummal forog, minthogy ez fekszik a legközelebb az ázsiai finomítókhoz.
Az összesített hatás meglehetősen markáns, hiszen az Egyesült Államok olajimport-számlája hordónként 100 dollár alatt marad, ami alacsonyabb a márciusi vagy áprilisi szintnél. A világ többi része viszont 120 és 160 dollár közötti hordónkénti költségekkel szembesül. Az energiaárakban mutatkozó éles regionális eltérések mindaddig fennmaradnak, amíg a szállítási költségek nem normalizálódnak.
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