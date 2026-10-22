Hszi Csin-ping drámai üzenete: történelme egyik legnehezebb időszakára készül a szuperhatalom

Pekingi beszédében Hszi a Vörös Hadsereg 1934 és 1936 közötti, mintegy tízezer kilométeres stratégiai visszavonulását állította párhuzamba a mai Kína előtt álló feladatokkal. Kiemelte, hogy a Nagy Menetelés sikere a párt helyes vezetésén múlott, hiszen az 1935-ös cunjii konferencián kezdett formálódni az első generációs központi kollektív vezetés Mao Ce-tung elvtárs magja körül, ami megmentette a pártot és a forradalmat a legveszélyesebb órában. A Hszinhua hírügynökség tudósítása szerint az elnök leszögezte, hogy az erős központi vezetői mag kialakítása volt a döntő tényező a belső megosztottság és a külső akadályok leküzdésében.

A történelmi tanulságokat a jelenre vetítve Hszi az „új Nagy Menetelést” úgy határozta meg, mint Kína útját a modernizált szocialista nagyhatalom megteremtése és a „kínai nemzet nagy megújulása” felé. A komplex nemzetközi és belföldi kihívásokra utalva

arra szólította fel a pártot, a hadsereget és a társadalmat, hogy „készüljenek fel az erős szélre, a háborgó hullámokra és a veszélyes viharokra”.

Beszédében egyúttal hangsúlyozta a nemzeti fejlődés és a nemzetbiztonság közötti egyensúly megőrzésének szükségességét is.

A beszéd időzítése különösen figyelemre méltó, mivel a 20. Központi Bizottság ötödik plenáris ülését október 26. és 29. között tartják Pekingben. A tanácskozás várhatóan a párton belüli fegyelem szigorítására és a politikai lojalitás kérdésére összpontosít majd. A 205 fős Központi Bizottság példátlan korrupcióellenes átvilágítás alá került: a South China Morning Post számításai szerint a rendes tagok közül 35 ellen indult eljárás, vagy fosztották meg őket törvényhozási mandátumuktól, sok esetben a bizottság iránti hűtlenségre hivatkozva.

Az állami média csütörtökön teljes erőbedobással közvetítette Hszi üzenetét. A párt hivatalos lapja, a Zsenmin Zsipao hangsúlyozta, hogy a hatalom centralizálása a párt magja körül – az úgynevezett „két megerősítés” politikai alapelve – jelenti az alapvető garanciát a politikai stabilitás fenntartására és a kínai modernizáció előmozdítására. A hadsereg lapja, a Csiefangcsün Pao ezzel párhuzamosan a fegyveres erők feltétlen párthűségét, a harckészültség fokozását, valamint a modernizációs célok 2027-ig – a fegyveres erők megalakulásának századik évfordulójáig – történő megvalósítását sürgette.

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