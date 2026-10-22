13°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Hszi Csin-ping drámai üzenete: történelme egyik legnehezebb időszakára készül a szuperhatalom
Globál

Hszi Csin-ping drámai üzenete: történelme egyik legnehezebb időszakára készül a szuperhatalom

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hszi Csin-ping kínai elnök a Nagy Menetelés 90. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen beszélt az országra váró kihívásokról, valamint a Kínai Kommunista Pártra (KKP) váró feladatokról - jelentette a South China Morning Post.

Pekingi beszédében Hszi a Vörös Hadsereg 1934 és 1936 közötti, mintegy tízezer kilométeres stratégiai visszavonulását állította párhuzamba a mai Kína előtt álló feladatokkal. Kiemelte, hogy a Nagy Menetelés sikere a párt helyes vezetésén múlott, hiszen az 1935-ös cunjii konferencián kezdett formálódni az első generációs központi kollektív vezetés Mao Ce-tung elvtárs magja körül, ami megmentette a pártot és a forradalmat a legveszélyesebb órában. A Hszinhua hírügynökség tudósítása szerint az elnök leszögezte, hogy az erős központi vezetői mag kialakítása volt a döntő tényező a belső megosztottság és a külső akadályok leküzdésében.

A történelmi tanulságokat a jelenre vetítve Hszi az „új Nagy Menetelést” úgy határozta meg, mint Kína útját a modernizált szocialista nagyhatalom megteremtése és a „kínai nemzet nagy megújulása” felé. A komplex nemzetközi és belföldi kihívásokra utalva

arra szólította fel a pártot, a hadsereget és a társadalmat, hogy „készüljenek fel az erős szélre, a háborgó hullámokra és a veszélyes viharokra”.

Beszédében egyúttal hangsúlyozta a nemzeti fejlődés és a nemzetbiztonság közötti egyensúly megőrzésének szükségességét is.

Még több Globál

Területeket adna fel Ukrajna, újra előkerült a béketárgyalás lehetősége - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Bejelentést tett Amerika a béketárgyalásokról: hamarosan jöhet az áttörés - Két dologról nem sikerült eddig megállapodni

Michael Koplovsky: Európa lehet az új globális kereskedelmi rend zászlóvivője

A beszéd időzítése különösen figyelemre méltó, mivel a 20. Központi Bizottság ötödik plenáris ülését október 26. és 29. között tartják Pekingben. A tanácskozás várhatóan a párton belüli fegyelem szigorítására és a politikai lojalitás kérdésére összpontosít majd. A 205 fős Központi Bizottság példátlan korrupcióellenes átvilágítás alá került: a South China Morning Post számításai szerint a rendes tagok közül 35 ellen indult eljárás, vagy fosztották meg őket törvényhozási mandátumuktól, sok esetben a bizottság iránti hűtlenségre hivatkozva.

Az állami média csütörtökön teljes erőbedobással közvetítette Hszi üzenetét. A párt hivatalos lapja, a Zsenmin Zsipao hangsúlyozta, hogy a hatalom centralizálása a párt magja körül – az úgynevezett „két megerősítés” politikai alapelve – jelenti az alapvető garanciát a politikai stabilitás fenntartására és a kínai modernizáció előmozdítására. A hadsereg lapja, a Csiefangcsün Pao ezzel párhuzamosan a fegyveres erők feltétlen párthűségét, a harckészültség fokozását, valamint a modernizációs célok 2027-ig – a fegyveres erők megalakulásának századik évfordulójáig – történő megvalósítását sürgette.

Kapcsolódó cikkünk

Szuperhatalmi csúcstalálkozó dönthet a világ sorsáról - Ez lehet Donald Trump eddigi legrosszabb ötlete

Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Továbbra is szökésben Matolcsy Ádám
Lefordulás az amerikai tőzsdéken, adják a tech részvényeket
Területeket adna fel Ukrajna, újra előkerült a béketárgyalás lehetősége - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility