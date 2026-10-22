Igazi mérföldkő: bezárul a Kékkör, teljesen körbejárhatóvá válik Magyarország

A Kékkör három útvonalból áll: az Északi-középhegységet és a Dunántúli-középhegységet bejáró Országos Kéktúrából, a nagyrészt a Dunántúli-dombságot bejáró Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúrából, illetve az Alföldi Kéktúrából.
Bár a három túra együtt elvileg kört képezne, innen a Kékkör elnevezés, az Országos Kéktúra és az Alföldi Kéktúra nem találkozik: az előbbi keleti végpontja Hollóházán, az utóbbié Sátoraljaújhelyen van, a kettő közötti 35 kilométeres szakaszt pedig más jelzésű túraútvonalakon lehet bejárni.
Az országos turistaút-hálózat mellett a három nagy kéktúrát is fenntartó Magyar Természetjáró Szövetség régóta tervezi, hogy megszüntesse ezt a hiányosságot, azaz „körösítse a kört.” Az elképzelés már az Alföldi Kéktúra születésekor, 1996-ban felmerült, s bár akkor nem valósult meg, az 1952-ben alapított Országos Kéktúra 75. évfordulója remek alkalmat kínál az adósság törlesztésére
– írják.
A változtatás jelentősen átrajzolja a Kéktúra zempléni 26-27. szakaszának útvonalát.
A módosítás révén az Országos Kéktúra érinteni fogja a Pálházi Állami Erdei Vasút felső, rostallói végállomását is, bekapcsolja a kék sáv jelzésű útvonalba Telkibányát, a végpontja pedig Hollóháza helyett Sátoraljaújhely lesz.
A szövetség felhívja a figyelmet, hogy egyes részteljesítések elveszhetnek, ezért aki a jelenleg érvényes útvonalat akarja bejárni, az 2027 őszéig még megteheti azt.
Aki már hiánytalanul teljesítette, vagy a változás hatályba lépéséig teljesíti az OKT István-kúttól Hollóházáig tartó részét, annak nem kell visszamennie oda az átalakítás után.
A módosítás révén egy bélyegzőhely (a vágáshutai) megszűnik, és kettő új jön létre (Rostallón és Telkibányán), illetve, ami Sátoraljaújhelyen eddig csak az Alföldi Kéktúra bélyegzőhelye volt, az egyben az Országos Kéktúráé is lesz.
Ahogy az útvonal-módosítások esetén általában, úgy most sem kell új igazolófüzetet vásárolni, a bélyegzés a kiírás szerint folytatható lesz a régiben is.
További részletek a Kéktúra honlapján.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Jászai Csaba
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