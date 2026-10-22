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Jelentettek a francia titkosszolágatok: váratlan szövetség robbantotta ki a pusztító zavargásokat
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Jelentettek a francia titkosszolágatok: váratlan szövetség robbantotta ki a pusztító zavargásokat

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Szervezett radikális csoportok, politikailag elkötelezett diákok és fosztogatásra készülő külvárosi fiatalok alkalmi együttműködése állhatott az október 17-i franciaországi zavargások mögött – derül ki a L'Express oknyomozó cikkéből. A francia hírszerzés mintegy ötezer, erőszakra is kész szélsőbaloldali aktivistát tart számon, ám a rendbontásokban ennél jóval szélesebb kör vett részt, és a hatóságok alábecsülték a megmozdulás méreteit. A limoges-i városháza felgyújtása miatt őrizetbe vettek egy 34 éves, a radikális környezetvédő Soulèvements de la Terre mozgalomhoz köthető férfit, a legtapasztaltabb résztvevők közül azonban sokan még szabadlábon vannak. Az első értékelések szerint Jean-Luc Mélenchon pártja, a La France insoumise (Engedetlen Franciaország, LFI) nem volt a zavargások közvetlen szervezői között. A hatóságokat leginkább a külvárosi fiatalok tömeges megjelenése lepte meg, akik a hírszerzés szerint az elmúlt hetekben új kapcsolatokat alakítottak ki a diákmozgalmakkal.

Mintegy ötezer, erőszakos fellépésre is kész szélsőbaloldali aktivistát tartanak számon a francia hírszerző szolgálatok, de az október 17-i zavargásokban náluk jóval szélesebb társadalmi kör vett részt – derül ki a L'Express oknyomozó cikkéből. A lapnak nyilatkozó belbiztonsági források szerint a rendbontások mögött szervezett radikális csoportok, politikailag elkötelezett diákok és fosztogatási lehetőséget kereső fiatalok alkalmi együttműködése állhatott, amelynek méreteit a hatóságok előzetesen alábecsülték.

A francia belbiztonsági szolgálatok három fő irányzatot különböztetnek meg a szélsőbaloldali mozgalmakon belül:

  • az anarchoautonóm csoportokat,
  • az antifasiszta aktivistákat
  • és a hagyományos anarchistákat.

Utóbbiak befolyása csökken, míg az első két irányzat egyre aktívabb. Az anarchoautonómok jellemzően a hagyományos társadalmi berendezkedés elutasítását saját életmódjukban is megjelenítik, míg az antifasiszta csoportok között nagyobb arányban találhatók fiatalok és egyetemisták.

A hírszerzés szerint az október 17-i eseményeken ezekhez a szervezett csoportokhoz radikális környezetvédők és más, egyes társadalmi ügyek mentén mozgósítható tiltakozók is csatlakoztak.

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A lap részletesen foglalkozik a limoges-i városháza felgyújtásával, amelynek ügyében október 20-án őrizetbe vettek egy 34 éves aktivistát. A férfit korábban is nyilvántartották a biztonsági szolgálatok, és a hatóságok szerint kapcsolatban állt a radikális környezetvédő Soulèvements de la Terre mozgalommal. Az ügyben a terrorellenes rendőrségi aligazgatóság (SDAT) is vizsgálódik. A L'Express forrásai szerint

ugyanakkor a zavargások legtapasztaltabb résztvevői közül sokan továbbra is szabadlábon vannak, mivel a szervezett csoportok jól felkészültek, és nehezen azonosíthatók.

A rendőrség ezért gyakran inkább az eseményekhez csatlakozó, kevésbé tapasztalt résztvevőket tudja elfogni.

A francia hírszerzés első értékelései nem azonosították Jean-Luc Mélenchon pártját, a La France insoumise-t (LFI) a zavargások közvetlen szervezői között. A lap szerint a titkosszolgálatok politikai pártokat nem figyelhetnek meg pusztán politikai tevékenységük miatt: az ellenőrzés az erőszakos cselekmények elkövetésére potenciálisan kész személyekre irányul. Párizsban a szolgálatok inkább radikális baloldali aktivistákat, környezetvédőket, politikailag aktív diákokat és kisebb szélsőbaloldali szervezetek tagjait azonosították a rendbontások résztvevői között.

A hatóságok számára az egyik legnagyobb meglepetést a külvárosi fiatalok tömeges megjelenése okozta. A belügyminisztériumi források szerint sokan elsősorban a boltok kifosztásának lehetősége miatt csatlakoztak a zavargásokhoz, kihasználva, hogy a rendőri erőket a középületek elleni támadások kötötték le. A hírszerzés úgy látja, hogy

a diákmozgalmak és a külvárosi fiatalok között az elmúlt hetek tiltakozásai során új kapcsolatok alakultak ki, amelyek elősegíthették a közös fellépést.

A francia belügyi szervek nem számítottak erre az együttműködésre, amely a L'Express szerint részben magyarázhatja az október 17-i erőszakhullám váratlan intenzitását.

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Címlapkép: 2026. október 17-én Párizsban, Franciaországban a magas megélhetési költségek elleni országos tüntetések keretében a tüntetők a tűz, a füst, a rendőri erők felvonulása és összecsapások közepette vonultak át Párizs belvárosán. A fotó forrása: Firas Abdullah/Anadolu via Getty Images

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