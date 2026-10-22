Kiakadt a volt amerikai elnök: Donald Trump elárulta Ukrajnát és Európát, majd Putyin mellé állt

Donald Trump amerikai elnök elárulta Ukrajnát, Amerika szövetségeseit és Vlagyimir Putyin mellé állt – mondta Bill Clinton volt amerikai elnök egy kampányrendezvényen.

Clinton Floridában kampányolt David Jolly demokrata kormányzójelölt mellett, az államban szoros versenyt mérnek a pollok közte, illetve Byron Donalds republikánus jelölt közt.

A 80 éves Bill Clinton azt mondta: szerinte Donald Trump elnök

úgy bánik Amerika szövetségeseivel, mint a kutyákkal.

Clinton szerint Trump elárulta Amerika érdekeit és Ukrajnát, amikor dízelmegállapodást kötött Oroszországgal és elkezdte Zelenszkij elnököt kritizálni; az egykori demokrata elnök szerint Trump

Vlagyimir Putyint választotta.

A volt elnök kritizálta Trumpot a Fehér Ház átépítése, az ICE bevetése és a bevándorlók elleni kemény fellépés miatt is.

(AOL nyomán)

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