Kimondta Donald Trump: nincs itt semmilyen tárgyalás, egy egész régió borulhat lángba

Tagadta Donald Trump amerikai elnök, hogy tárgyalnának Iránnal és erős utalást tett arra, hogy katonai csapás jön a síita állam ellen.

Nem tárgyalunk velük. Vagy így, vagy így, hamarosan valami történni fog. A legtöbben azt gondolják, a választások után”

– mondta Donald Trump amerikai elnök a Times of Israel cikke szerint.

Közben a New York Times megszellőztette: az Egyesült Államok már elkészítette az Irán elleni katonai műveleti tervek következő szakaszát: a háború újabb fázisára várhatóan a november 3-ai időközi választások után kerül majd sor.

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