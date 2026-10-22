Kiszivárogtak Donald Trump haditervei: ezek lesznek a következő háború célpontjai

Az amerikai lap anonim módon nyilatkozó amerikai vezetőkre hivatkozva azt írja:

Washington és Jeruzsálem rövid, de intenzív támadást tervez Irán ellen, az előkészítő hadgyakorlatok már el is indultak.

Ennek részeként Irán nyugati szomszédja, Irak légterében támadó manővereket szimuláló berepüléseket is végrehajtottak.

A lehetséges célpontok között iráni energetikai létesítmények, nukleáris objektumok, valamint az ország rakéta- és drónraktárai szerepelnek.

A lapnak nyilatkozó tisztségviselők szerint egy újabb nagyszabású csapássorozat megbéníthatná az Iráni Iszlám Köztársaság gazdaságát, ezzel diplomáciai engedményekre kényszerítve Teheránt.

A beszámoló szerint csekély eséllyel ugyan, de az is elképzelhető, hogy Donald Trump amerikai elnök már októberben engedélyezi a csapásokat, ugyanakkor az sem zárható ki, hogy végül egyáltalán nem ad zöld utat az Irán elleni katonai fellépésnek. A lap megemlíti: az elnök eddig több, Irán ellen tervezett támadást is lefújt már.

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