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Közel lehet a történelmi csúcstalálkozó: Zelenszkij elárulta, mikor ülne egy asztalhoz az oroszokkal
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Közel lehet a történelmi csúcstalálkozó: Zelenszkij elárulta, mikor ülne egy asztalhoz az oroszokkal

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Ukrajna támogatja az amerikai javaslatot mielőbbi háromoldalú tárgyalások megkezdésére Oroszország és az Egyesült Államok képviselőinek részvételével - jelentette ki szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az ukrán vezető a WhatsApp üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartott sajtótájékoztatóján azt hangoztatta, hogy

lehetőleg e megbeszélések már november elején induljanak meg.

Úgy vélekedett, hogy ezeken a tárgyalásokon megvitathatnák a békejavaslatokat és az ukrán-orosz-amerikai vezetők lehetséges csúcstalálkozóját. Moszkva ezzel szemben úgy számol, hogy november közepén lesz legkorábban lehetőségük asztalhoz ülni.

Zelenszkij felhívta a figyelmet arra is, hogy volt alkalma beszélni amerikai tisztségviselőkkel, miután Steve Witkoff amerikai különmegbízott Szentpéterváron egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

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