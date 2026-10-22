Krugman durván nekiment Trumpnak, de az adatokban tényleg látszik az amerikai hátralépés Ukrajnában

Trump friss kijelentése szerint az Egyesült Államok „sokat adott Ukrajnának”, miközben Ukrajna „semmit sem adott” cserébe. Oroszországról ezzel szemben úgy fogalmazott, hogy Moszkva „őszintén szólva rendben volt Ukrajna ügyében”, és „nem csinált sok mindent”. A The Atlantic ezt az orosz támadások relativizálásaként értelmezte, különösen annak fényében, hogy Moszkva továbbra is támadja Ukrajna városait és energetikai infrastruktúráját.
A múltban Amerika volt a kulcsszereplő, mostanra elfogyott az új pénz
A Kiel Institute Ukraine Support Tracker alapján a háború egészét nézve az Egyesült Államok valóban Ukrajna egyik legfontosabb támogatója volt. A kumulált amerikai allokált támogatás 2024 végére 100 milliárd euró fölé emelkedett.
A 2025 eleje óta tartó időszak azonban már egészen más képet mutat.
A Kiel adatai szerint 2025 januárja és 2026 augusztusa között az Egyesült Államok mindössze 0,5 milliárd eurónyi új allokált bilaterális támogatással szerepel. Ugyanebben az időszakban Németország 14,8 milliárd, az Egyesült Királyság 9,3 milliárd, Norvégia 7,3 milliárd, Kanada 6,5 milliárd, Svédország pedig 6,4 milliárd eurót allokált Ukrajnának.
Ez azt jelenti, hogy Trump állítása a háború teljes időszakára visszatekintve részben igazolható, a jelenlegi támogatási dinamikát nézve viszont félrevezető. Az új támogatási súlypont 2025 óta egyértelműen Európába tolódott.
Európa fizet, de Amerika továbbra is megkerülhetetlen
Az európai fölény aggregáltan még látványosabb. Az EU-tagállamok és az EU-intézmények együtt 90,6 milliárd eurónyi támogatást allokáltak Ukrajnának 2025 eleje óta. A tágabb kontinentális Európa és az EU-intézmények együttesen 107,8 milliárd eurónál járnak. Ehhez képest az Egyesült Államok 0,5 milliárd eurós új allokációja már nem meghatározó tétel.
Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Európa teljesen kiváltotta volna Amerikát. A NATO PURL-programja (Prioritised Ukraine Requirements List) éppen arra épül, hogy európai és kanadai forrásból amerikai eredetű fegyvereket és lőszereket finanszírozzanak Ukrajna számára.
A 2025 utáni modellben az amerikai készletek és fegyverrendszerek továbbra is kulcsfontosságúak,
de mivel ezek egy részét európai és kanadai forrásból finanszírozzák, a Kiel módszertana a beszerzéseket a fizető szövetségeseknél, nem pedig amerikai bilaterális támogatásként könyveli el. A pénzügyi teher tehát egyre inkább Európára tolódik, miközben több kritikus katonai képesség továbbra is amerikai technológiától, készletektől vagy engedélyektől függ.
Ezért különösen fontosak a friss washingtoni viták. A Washington Post arról írt, hogy az amerikai adminisztráció késleltette egyes Patriot-rakéták Ukrajnának történő átadásának jóváhagyását. Az Axios szerint ukrán tisztviselők amerikai szenátoroknak hírszerzési és fegyverszállítási korlátozásokról beszéltek, miközben az amerikai kormány tagadta, hogy hivatalos politika lenne Ukrajna katonai képességeinek gyengítése.
A nagy európai számokat is szét kell bontani
A támogatási adatok értelmezésénél nemcsak az amerikai, hanem az európai politikai kommunikációval is óvattal kell bánni. A Kiel Institute október 8-i közleménye szerint a német kormány által kommunikált 100 milliárd eurós Ukrajna-támogatási keretből 41,7 milliárd euró tekinthető ténylegesen Ukrajnának jutó támogatásnak. További 35,9 milliárd eurót Németországban költöttek el, nagyrészt ukrán menekültekre, 22 milliárd euró pedig jövőbeli katonai ígéret. A Kiel háttértanulmánya ugyanakkor különbséget tesz a német kormány aggregált, megtisztított számai és a saját, szűkebb, nemzetközi összehasonlításra alkalmas adatbázisa között: előbbiben 41,7 milliárd, utóbbiban nagyjából 31 milliárd euró (30,8 milliárd euró) tényleges bilaterális támogatás jelenik meg.
Ez nem változtat azon, hogy Németország 2025 óta az egyes országok közül Ukrajna legnagyobb támogatója. A német példa inkább arra mutat rá, hogy a „támogatás” alatt nagyon különböző tételek jelenhetnek meg: tényleges fegyver- és pénzügyi transzferek, humanitárius segítség, belföldi menekültügyi kiadások, garanciák és jövőbeli vállalások.
Krugman túlzóan fogalmaz, de az adatok nem hazudnak
Krugman posztjának személyes Trump-ellenessége publicisztikai túlzásba fut, az adatok azonban egy lényeges ponton alátámasztják az érvelését. Az Egyesült Államok a háború egészét nézve valóban hatalmas támogatást adott Ukrajnának, de
2025 óta az új bilaterális amerikai allokációk minimálisra estek vissza.
A háború finanszírozási szerkezete így kettős képet mutat. Pénzügyi értelemben Európa lett a fő teherviselő. Katonai-technológiai értelemben viszont Amerika továbbra is megkerülhetetlen, mert az ukrán légvédelem, hírszerzés, fegyverutánpótlás és több kulcsrendszer működése továbbra is washingtoni döntésektől függ.
Trump állítása ezért egyszerre igaz és félrevezető. A múltbeli amerikai támogatás valóban óriási volt, de a friss Kiel-adatok alapján az új támogatási súlypont már nem Washingtonban, hanem Európában van.
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