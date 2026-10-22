Lecsaptak az ügynökre, aki érzékeny NATO-titkokat szerzett meg Oroszországnak

Németországban őrizetbe vettek egy 53 éves ukrán állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy katonai létesítményekről és fegyvergyárakról adott át bizalmas információkat Oroszországnak. Friedrich Merz kancellár az eset kapcsán arra figyelmeztetett, hogy Németország intenzív orosz kémtevékenység célpontjává vált - közölte a Financial Times.
A Vagyim J. néven azonosított gyanúsított a szövetségi ügyészség szerint legalább 2025 júliusa óta kémkedett Oroszországnak.
A vád szerint páncélozott járművek, lőszerek és robbanóanyagok gyártásáról, valamint a NATO keleti szárnyát biztosító katonai létesítmények személyzetéről és infrastruktúrájáról gyűjtött bizalmas adatokat.
Németország intenzív hírszerzési tevékenység célpontja, és az a tény, hogy ezt az ügyet felderítettük, komoly siker
– mondta Merz egy montenegrói csúcstalálkozón. Hozzátette, nem szabad illúziókat táplálni, mert az elkövetkező hónapokban és években valószínűleg újabb hasonló esetek kerülnek majd napvilágra.
Az ügy részletei arra utalnak, hogy a férfi rendkívül aktív ügynök volt Oroszország Európa elleni, fokozódó titkos háborújában. Az ügyészség szerint az információk egy részét érzékeny helyszínek közvetlen megfigyelésével szerezte, más részét pedig kifejezetten az európai védelmi iparban dolgozó személyektől kérte el célzottan. Az adatokat ezt követően egy orosz hírszerzési közvetítőnek adta tovább.
A hónap elején a német szövetségi hírszerző szolgálat (BND) vezetője, Martin Jäger a parlament előtti éves tájékoztatóján arra hívta fel a figyelmet, hogy Oroszország Németországot tekinti fő ellenfelének Európában.
Egyetlen más ország sem jelent jelenleg ilyen közvetlen, átfogó és konkrét fenyegetést Németország számára
– fogalmazott. Ukrajna támogatása miatt a német katonai bázisok, logisztikai központok és fegyvergyárak az orosz szabotázsakciók és hibrid műveletek kiemelt célpontjaivá váltak.
Az orosz hírszerzés gyakran célozza meg a sebezhető vagy ideológiailag fogékony ukrán menekülteket és bevándorlókat mint potenciális ügynököket Európában. Jellemzően egyszerű feladatokat bíznak rájuk csekély összegekért – augusztusban például egy 33 éves ukrán férfit tartóztattak le Németországban, mert egy bajorországi katonai létesítményről készített képeket az online megismert, névtelen orosz megbízója utasítására. Vagyim J. ügye azonban eltér ezektől, őt ugyanis rendszeresen bízták meg egyre összetettebb feladatokkal, többek között azzal, hogy a védelmi iparban dolgozó konkrét személyektől szerezzen be információkat.
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