Megszületett a nagy katonai paktum: összefogtak az iszlám hatalmak

Szerdán Törökország, Katar, Pakisztán és Indonézia katonai együttműködésben állapodott meg, amely a fegyverek közös gyártását, a kiképzéseket és a kutatás-fejlesztést foglalja magában. A „Badr megállapodás” néven emlegetett kooperáció az iszlám egyik legfontosabb eseményére, a 624-es csatára emlékezik, amikor Mohammed csapatai Mekka és Medina között legyőzték a túlerőben lévő ellenséges törzset.

Az egyes országok katonai termelési kapacitásainak kihasználásával együttműködés és integráció érhető el, fejleszthetők a védelmi ipari kapacitások, és így kielégíthetők a szövetséges és baráti nemzetek igényei

– jelentették ki.

A megállapodás elsősorban Törökországnak kedvez, mivel Ankara az elmúlt években jelentősen növelte a hadiipari kapacitását, számos fejlesztéssel rukkoltak elő. Ezek a világpiacon is igen kelendőnek bizonyulnak. A lapnak megszólaló források szerint az aláíró országok először megfogalmazzák a saját igényeiket, ezt követően pedig egy szakértői gárda segítségével kidolgozzák a közös gyártás részleteit. Ezt követően a politikai vezetésnek még jóvá kell hagynia az elképzeléseket.

Jelenleg Katar számára az egyik legégetőbb, hogy gyorsan megoldást találjon a nemzetbiztonságát fenyegető kérdésekre, mivel az amerikai-iráni háború során több alkalommal is csapásokat mértek a kulcsfontosságú infrastruktúrájára.

Ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy az eddig felépített védelmi rendszerek nem tudnak kellő biztosítékot adni az ellenséges fegyverekkel szemben, ráadásul jelnős mértékben függenek a külső – elsősorban amerikai – beszállításoktól. Dohában ezért igyekeznek saját lábra állni, hogy hatékonyabban nézzenek szembe a fenyegetésekkel.

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