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Megtámadták Moszkvát: FP-5-ös rakétát lőttek Oroszország szívébe - Borulhatnak a béketárgyalások
Globál

Megtámadták Moszkvát: FP-5-ös rakétát lőttek Oroszország szívébe - Borulhatnak a béketárgyalások

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Az éjjel több mint 630 drónnal támadta Moszkva térségét az ukrán haderő, emellett kilőttek Oroszország fővárosára egy FP-5 Flamingó rakétát is, alig egy nappal azután, hogy amerikai békedelegáció hagyta el az országot. Ez egyértelműen az eszkaláció jele – mondta Jurij Knutov orosz biztonságpolitikai szakértő a Moszkovszkij Komszomolecnek, aki még durvább támadásokra számít.

A szakértő szerint Ukrajna nagy hatótávolságú rakétái főleg német technológia alapján készülnek, illetve francia, valamint finn hírszerzési adatokat használnak a csapásmérő feladatok végrehajtásához.

Knutov szerint egyre több, ehhez hasonló támadás várható majd: a háború eszkalálódik.

Az ukránok taktikái is változnak: elterelik az orosz légvédelem figyelmét robbanófejjel nem rendelkező drónokkal, majd kamikaze-drónok serege közé egy-két cirkálórakétát is elrejtenek, így ezek elfogása „extrém nehéz.”

Knutov arról is beszélt, hogy Ukrajna dolgozik már egy nagyobb hatótávolságú rakétán is, ez az FP-9-es lesz, mellyel akár 1000 kilométerre a határtól is tudnak csapást mérni.

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Arra is kitért: szerinte ez a projekt akár teljesen kudarcba fulladhat, hiszen az orosz haderő folyamatosan támadja a rakétákat gyártó Firepoint gyártóüzemeit.

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