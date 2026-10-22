Michael Koplovsky: Európa lehet az új globális kereskedelmi rend zászlóvivője

A Budapest Economic Forum előadójaként Budapesten járó Michael Koplovsky volt magas rangú amerikai diplomata szerint Trump vámstratégiája nemcsak bevételszerzésről szól, hanem a kereskedelmi hiányok csökkentéséről, az amerikai ipar visszaépítéséről és politikai nyomásgyakorlásról is.

Úgy látja ugyanakkor, Európának is vannak ütőkártyái – például az ASML technológiája vagy az Airbus szerepe –, de az EU kereskedelemfüggőbb, ezért sérülékenyebb, mint az Egyesült Államok vagy Kína.

A szakértő szerint Európának erősítenie kell kereskedelemvédelmi eszközeit, versenyképességét és globális partnerségeit, mert a háború utáni kereskedelmi világrend már nem tér vissza a régi formájában.

A beszélgetésben az alábbi csomópontokat is érintettük:

Az EU és az Egyesült Államok közötti vámfegyverszünet korlátai

korlátai Az uniós döntéshozatal lassúsága és az amerikai–brüsszeli időérzékelés közötti különbség

közötti különbség Az EU új és meglévő kereskedelemvédelmi eszközei, köztük az EU kereskedelmi páncéltörőjeként emlegetett ACI (anti-coercion instrument).

(anti-coercion instrument). Európa kereskedelmi diverzifikációja, többek között a Mercosurral, Indiával, Ausztráliával, Indonéziával és más hasonló gondolkodású partnerekkel kötött vagy tárgyalt megállapodások révén.

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