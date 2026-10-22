Michael Koplovsky: Európa lehet az új globális kereskedelmi rend zászlóvivője

A Budapest Economic Forum előadójaként Budapesten járó Michael Koplovsky volt magas rangú amerikai diplomata szerint Trump vámstratégiája nemcsak bevételszerzésről szól, hanem a kereskedelmi hiányok csökkentéséről, az amerikai ipar visszaépítéséről és politikai nyomásgyakorlásról is.
Úgy látja ugyanakkor, Európának is vannak ütőkártyái – például az ASML technológiája vagy az Airbus szerepe –, de az EU kereskedelemfüggőbb, ezért sérülékenyebb, mint az Egyesült Államok vagy Kína.
A szakértő szerint Európának erősítenie kell kereskedelemvédelmi eszközeit, versenyképességét és globális partnerségeit, mert a háború utáni kereskedelmi világrend már nem tér vissza a régi formájában.
A beszélgetésben az alábbi csomópontokat is érintettük:
- Az EU és az Egyesült Államok közötti vámfegyverszünet korlátai
- Az uniós döntéshozatal lassúsága és az amerikai–brüsszeli időérzékelés közötti különbség
- Az EU új és meglévő kereskedelemvédelmi eszközei, köztük az EU kereskedelmi páncéltörőjeként emlegetett ACI (anti-coercion instrument).
- Európa kereskedelmi diverzifikációja, többek között a Mercosurral, Indiával, Ausztráliával, Indonéziával és más hasonló gondolkodású partnerekkel kötött vagy tárgyalt megállapodások révén.
Címlapkép forrása: Portfolio
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