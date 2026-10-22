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Michael Koplovsky: Európa lehet az új globális kereskedelmi rend zászlóvivője
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Michael Koplovsky: Európa lehet az új globális kereskedelmi rend zászlóvivője

Portfolio
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A transzatlanti kereskedelmi kapcsolatok jövőjéről, Donald Trump vámháborús politikájáról és Európa lehetséges válaszairól beszélt Michael Koplovsky, a College of Europe vendégprofesszora, volt amerikai diplomata. A szakember, aki a Budapest Economic Forum alatt nyilatkozott a Portolionak és maga előadóként vett részt zászlóshajó eseményünkön, úgy vélekedett, hogy az EU nincs eszköztelen helyzetben, de a nyitott gazdasági modellje miatt óvatosabban kell lavíroznia az Egyesült Államok és Kína között.

A Budapest Economic Forum előadójaként Budapesten járó Michael Koplovsky volt magas rangú amerikai diplomata szerint Trump vámstratégiája nemcsak bevételszerzésről szól, hanem a kereskedelmi hiányok csökkentéséről, az amerikai ipar visszaépítéséről és politikai nyomásgyakorlásról is.

Úgy látja ugyanakkor, Európának is vannak ütőkártyái – például az ASML technológiája vagy az Airbus szerepe –, de az EU kereskedelemfüggőbb, ezért sérülékenyebb, mint az Egyesült Államok vagy Kína.

A szakértő szerint Európának erősítenie kell kereskedelemvédelmi eszközeit, versenyképességét és globális partnerségeit, mert a háború utáni kereskedelmi világrend már nem tér vissza a régi formájában.

A beszélgetésben az alábbi csomópontokat is érintettük:

  • Az EU és az Egyesült Államok közötti vámfegyverszünet korlátai
  • Az uniós döntéshozatal lassúsága és az amerikai–brüsszeli időérzékelés közötti különbség
  • Az EU új és meglévő kereskedelemvédelmi eszközei, köztük az EU kereskedelmi páncéltörőjeként emlegetett ACI (anti-coercion instrument).
  • Európa kereskedelmi diverzifikációja, többek között a Mercosurral, Indiával, Ausztráliával, Indonéziával és más hasonló gondolkodású partnerekkel kötött vagy tárgyalt megállapodások révén.

Címlapkép forrása: Portfolio

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