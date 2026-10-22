13°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Milliárdos fegyverkezésbe kezd a felemelkedő nagyhatalom: óriási hadihajókkal válaszolnak a növekvő fenyegetésre
Globál

Milliárdos fegyverkezésbe kezd a felemelkedő nagyhatalom: óriási hadihajókkal válaszolnak a növekvő fenyegetésre

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
India négy nagyméretű partraszállító hadihajó beszerzését tervezi, amelyekkel jelentősen megerősítené haditengerészetét az Indiai-óceánon - írta meg a South China Morinng Post.

Az indiai haditengerészet ajánlattételi felhívást tett közzé négy, egyenként 30 ezer tonnát meghaladó vízkiszorítású partraszállító dokkhajó (LPD) beszerzésére. Ajay Kochhar altengernagy, a haditengerészet parancsnokhelyettese hétfői sajtótájékoztatóján közölte, hogy a felhívást a múlt héten küldték ki a kiválasztott hajógyáraknak.

A négy hajó Indiában épül majd meg, míg elektromos meghajtásukat egy indiai–brit védelmi partnerség keretében fejlesztik ki. Utóbbit Narendra Modi indiai miniszterelnök és Keir Starmer brit kormányfő tavaly októberi, mumbai-i találkozóján jelentették be.

A 220 méter hosszú hajók összköltsége a becslések szerint mintegy 5,3 milliárd dollár lesz.

Mindegyik egység képes 900 teljes felszerelésű katona, valamint harcjárművek, harckocsik és tüzérségi eszközök szállítására. A fedélzeten emellett partraszállító járművek, két nehéz szállítóhelikopter, tizenkét különleges műveleti helikopter és fedélzeti javítóműhelyek helyet kapnak.

Még több Globál

Területeket adna fel Ukrajna, újra előkerült a béketárgyalás lehetősége - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Megtámadták Moszkvát: FP-5-ös rakétát lőttek Oroszország szívébe - Borulhatnak a béketárgyalások

Gyakorlatilag szétverték a kereskedelmi utakat, elképesztő olajárakat lehet látni

Az LPD-k a 45 ezer tonnás INS Vikrant repülőgép-hordozó után a második legnagyobb, hazai építésű indiai hadihajók lesznek. Az indiai haditengerészet jelenleg egyetlen ilyen egységgel rendelkezik – az Egyesült Államoktól beszerzett INS Jalashwával –, ami Walter Ladwig, a King's College London nemzetközi kapcsolatok oktatója szerint nem elegendő a folyamatos kétéltű műveleti képesség fenntartásához. Négy hajóval azonban biztosítható lenne, hogy egy egység mindig bevethető állapotban álljon rendelkezésre. Ladwig ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a modern fenyegetések – a tengeralattjárók, a drónok és a hajóelhárító rakéták – miatt az LPD-knek jelentős kíséretre van szükségük, így hagyományos kétéltű támadásokra kevéssé alkalmasak.

C. Uday Bhaskar, a Society for Policy Studies igazgatója és a haditengerészet egykori tisztje szerint India földrajzi elhelyezkedése teszi különösen fontossá a beszerzést. A hajók az ország szigetterületeinek – köztük az Andamán- és Nikobár-szigeteknek, valamint Laksadvípnek – a védelmét szolgálnák, emellett az Indiai-óceánon, Afrika keleti partjaitól egészen Délkelet-Ázsiáig támogatnák a humanitárius műveleteket. Példaként a 2004-es cunami idején nyújtott gyors indiai haditengerészeti segítséget hozta fel arra, miért van elengedhetetlen szükség erre a képességre.

A beszerzési folyamat ugyanakkor nem ígérkezik egyszerűnek, hiszen egy 2011-es javaslat elszámolási viták miatt akadt el, míg egy 2013-as tendert 2020-ban vontak vissza a megváltozott követelmények miatt.

Bhaskar szerint fegyelmezettebb megközelítésre van szükség az ismétlődő csúszások elkerüléséhez, az Observer Research Foundation munkatársa, Atul Kumar pedig a bürokrácia csökkentését sürgette. Kumar rámutatott arra is, hogy a kínai haditengerészet rohamos fejlődése miatt a négy hajó a hiteles elrettentéshez szükséges abszolút minimumot jelenti India számára. Li Donggun, az Asia-Pacific Leadership Network szakértője pedig kiemelte, hogy az LPD-k elsődleges értéke nem a harci bevetésekben, hanem a humanitárius szerepvállalásban és a haditengerészeti diplomáciában rejlik, amellyel India az indo-csendes-óceáni térségben terjesztheti ki a befolyását.

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas dilemmában a felemelkedő atomhatalom: azonnal be kell tömni a súlyos biztonsági rést, de nem tudni, mivel

Címlapkép forrása: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Leslie Tomaino via Wikimedia Commons

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hirtelen nagyot zuhant az OTP!
Továbbra is szökésben Matolcsy Ádám
Véget ért a békecsúcs Szentpéterváron, hatalmas ajándékot küld Putyin Amerikába - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility