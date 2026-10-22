Milliárdos fegyverkezésbe kezd a felemelkedő nagyhatalom: óriási hadihajókkal válaszolnak a növekvő fenyegetésre

Az indiai haditengerészet ajánlattételi felhívást tett közzé négy, egyenként 30 ezer tonnát meghaladó vízkiszorítású partraszállító dokkhajó (LPD) beszerzésére. Ajay Kochhar altengernagy, a haditengerészet parancsnokhelyettese hétfői sajtótájékoztatóján közölte, hogy a felhívást a múlt héten küldték ki a kiválasztott hajógyáraknak.
A négy hajó Indiában épül majd meg, míg elektromos meghajtásukat egy indiai–brit védelmi partnerség keretében fejlesztik ki. Utóbbit Narendra Modi indiai miniszterelnök és Keir Starmer brit kormányfő tavaly októberi, mumbai-i találkozóján jelentették be.
A 220 méter hosszú hajók összköltsége a becslések szerint mintegy 5,3 milliárd dollár lesz.
Mindegyik egység képes 900 teljes felszerelésű katona, valamint harcjárművek, harckocsik és tüzérségi eszközök szállítására. A fedélzeten emellett partraszállító járművek, két nehéz szállítóhelikopter, tizenkét különleges műveleti helikopter és fedélzeti javítóműhelyek helyet kapnak.
Az LPD-k a 45 ezer tonnás INS Vikrant repülőgép-hordozó után a második legnagyobb, hazai építésű indiai hadihajók lesznek. Az indiai haditengerészet jelenleg egyetlen ilyen egységgel rendelkezik – az Egyesült Államoktól beszerzett INS Jalashwával –, ami Walter Ladwig, a King's College London nemzetközi kapcsolatok oktatója szerint nem elegendő a folyamatos kétéltű műveleti képesség fenntartásához. Négy hajóval azonban biztosítható lenne, hogy egy egység mindig bevethető állapotban álljon rendelkezésre. Ladwig ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a modern fenyegetések – a tengeralattjárók, a drónok és a hajóelhárító rakéták – miatt az LPD-knek jelentős kíséretre van szükségük, így hagyományos kétéltű támadásokra kevéssé alkalmasak.
C. Uday Bhaskar, a Society for Policy Studies igazgatója és a haditengerészet egykori tisztje szerint India földrajzi elhelyezkedése teszi különösen fontossá a beszerzést. A hajók az ország szigetterületeinek – köztük az Andamán- és Nikobár-szigeteknek, valamint Laksadvípnek – a védelmét szolgálnák, emellett az Indiai-óceánon, Afrika keleti partjaitól egészen Délkelet-Ázsiáig támogatnák a humanitárius műveleteket. Példaként a 2004-es cunami idején nyújtott gyors indiai haditengerészeti segítséget hozta fel arra, miért van elengedhetetlen szükség erre a képességre.
A beszerzési folyamat ugyanakkor nem ígérkezik egyszerűnek, hiszen egy 2011-es javaslat elszámolási viták miatt akadt el, míg egy 2013-as tendert 2020-ban vontak vissza a megváltozott követelmények miatt.
Bhaskar szerint fegyelmezettebb megközelítésre van szükség az ismétlődő csúszások elkerüléséhez, az Observer Research Foundation munkatársa, Atul Kumar pedig a bürokrácia csökkentését sürgette. Kumar rámutatott arra is, hogy a kínai haditengerészet rohamos fejlődése miatt a négy hajó a hiteles elrettentéshez szükséges abszolút minimumot jelenti India számára. Li Donggun, az Asia-Pacific Leadership Network szakértője pedig kiemelte, hogy az LPD-k elsődleges értéke nem a harci bevetésekben, hanem a humanitárius szerepvállalásban és a haditengerészeti diplomáciában rejlik, amellyel India az indo-csendes-óceáni térségben terjesztheti ki a befolyását.
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