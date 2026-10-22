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Nagy a baj: azonnali hatállyal kiürítette központját a világ legnagyobb olajcége
Globál

Nagy a baj: azonnali hatállyal kiürítette központját a világ legnagyobb olajcége

Portfolio
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Kiürítette dzahráni központját a világ legnagyobb olajcége, a szaúdi állami Aramco, miután az Irán által támogatott jemeni húszi lázadók támadássorozatot indítottak Szaúd-Arábia ellen. A Reuters értesülése szerint a munkatársakat távmunkára utasították, a húszik ugyanis az olajvállalat létesítményeit és szaúdi repülőtereket is célba vették. A Brent olaj ára csütörtökön hordónként 112 dollár fölé ugrott, ami május óta a legmagasabb szint, a szaúdi tőzsde indexe pedig 2,5 százalékot esett.

A szaúdi állami olajvállalat, a világ legnagyobb olajcégének számító Aramco kiürítette dzahráni központját az egyre súlyosbodó húszi támadások miatt

– értesült a Reuters csütörtökön hat, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva. Az olajár ma a májusi csúcsára ugrott, miközben a közel-keleti konfliktus újabb frontja a világ legfontosabb olajexportáló régiójának kitermelését fenyegeti.

A munkatársakat távmunkára utasították, miután az Irán által támogatott jemeni húszi lázadók támadássorozatot indítottak a királyság ellen, célba véve az Aramco létesítményeit és szaúdi repülőtereket egyaránt. A vállalat nem reagált a Reuters megkeresésére. A dzahráni székház kiürítése az első ilyen jellegű lépés a hónap eleji első találat óta, amikor a támadás következtében tűz ütött ki az épület több emeletén.

Jahja Szaría húszi katonai szóvivő televíziós beszédében bejelentette, hogy a szervezet a Vörös-tenger partján fekvő Janbu városában található Aramco-létesítményeket, valamint a rijádi védelmi minisztériumot támadta meg. A szaúdi hatóságok nem erősítették meg a támadások tényét. A szaúdi vezetésű koalíció közlése szerint drónokat semmisítettek meg Rijád és a szent város, Medina légterében.

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Szerdán a dammámi Fahd Király Nemzetközi Repülőteret érte húszi csapás, amelyben egy szaúdi és egy indiai állampolgár életét vesztette, nyolcan pedig megsebesültek. A légiforgalom csütörtökre normalizálódott, a húszik ugyanakkor már a hónap elején figyelmeztették a légitársaságokat, hogy ne használják a szaúdi légteret, mivel rendszeresen támadják a királyság repülőtereit, köztük a rijádi nemzetközi repülőteret és a déli Abha repülőterét.

A piacokon is megjött a reakció: a szaúdi tőzsde irányadó indexe 2,5 százalékot esett csütörtökön, a Brent nyersolaj határidős jegyzése 2,8 százalékkal, hordónként 111,9 dollárra emelkedett,

a kereskedés során átmenetileg elérte a 112,55 dollárt is, ami május 18. óta a legmagasabb szintnek számít.

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Az elmúlt hetek összecsapásai véget vetettek a 2022-ben az ENSZ közvetítésével kötött tűzszünetnek, amely addig nagyrészt megfékezte a határon átnyúló támadásokat. A húszi lázadók július közepén tengeri blokádot hirdettek a királyság ellen, amire a szaúdi koalíció határozott válaszlépést ígért. Szaría szerint a jemeni célpontok elleni szaúdi légicsapások július közepe óta 562 halálos áldozatot és sebesültet követeltek. Szaúd-Arábia rakétaindító állások elleni csapásokkal válaszolt, és közölte, hogy számos húszi ballisztikus rakétát sikerült elfognia.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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