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Nagyon furcsa lépést tett India - Mi lesz így veled, ezüst?
Globál

Nagyon furcsa lépést tett India - Mi lesz így veled, ezüst?

Portfolio
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India mintegy 6500 tonna ezüst behozatalára adott ki engedélyeket a következő hat hónapra, hogy a világ legnagyobb ezüstfogyasztójaként ki tudja elégíteni az ünnepi szezonban megnövekvő keresletet - írja a Reuters. A döntés a belföldi felárakat is mérsékelheti, miközben a globális árfolyamra is hatással lehet.

India ezüstszükségletének több mint 80 százalékát importból fedezi, ám a kormány májusban szinte minden formában korlátozta az ezüstbehozatalt. Júniusban tovább szigorították a szabályokat, és az ezüstgranulátumot, valamint az ezüstport is az engedélyköteles kategóriába sorolták. Az intézkedések célja a devizatartalékok védelme és a rúpia árfolyamának támogatása volt, emellett a kormány az arany és az ezüst importvámját is 6-ról 15 százalékra emelte.

A most kiadott importengedélyek volumene meglepte a piacot.

Chirag Thakkar, az Amrapali Group Gujarat vezérigazgatója szerint a kormány jóval nagyobb mennyiségű ezüst behozatalát engedélyezte, mint amennyire az országnak a következő félévben valószínűleg szüksége lesz, ami várhatóan csökkenti majd a belföldi felárakat.

A hatás már érzékelhető, hiszen a hivatalos belföldi árak feletti felár csütörtökre unciánként 45 centre mérséklődött, miközben egy héttel korábban ez az érték még elérte a 2,50 dollárt.

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A bőkezű importkeret ugyanakkor ellentmondásos piaci környezetben érkezett. Kereskedők szerint az ezüstékszerek és a befektetési ezüst iránti kereslet továbbra is gyenge a csökkenő árak miatt. Egy mumbai székhelyű nemesfém-kereskedő úgy fogalmazott, hogy bár az ünnepi szezon megkezdődött, a kereslet még nem indult be, mivel sok befektető a közelmúltbeli éles árkorrekció során jelentős veszteségeket szenvedett el, és jelenleg inkább kivár.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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