Súlyos feszültség robbant ki: az Egyesült Államok tábornokának kijelentése miatt háborodott fel a távol-keleti szövetséges

Xavier Brunson tábornok, a Dél-Koreában állomásozó amerikai erők (USFK) parancsnoka egy múlt heti washingtoni fórumon vonakodását fejezte ki a hadműveleti irányítás átadásával kapcsolatban. Észak-Korea fejlettebb nukleáris és rakétaképességeire hivatkozva kijelentette, hogy a megváltozott körülmények új követelményeket támasztanak. A koreai háború óta az Egyesült Államok vezeti a félszigeten a szövetséges haderők összevont parancsnokságát, az irányítást pedig az ENSZ-parancsnokság vezetője gyakorolja, aki egyben az USFK parancsnoka is.
Szöul az önálló nemzetvédelem sarokkövének tekinti az irányítási jogkörök visszaszerzését.
A felek még 2007-ben állapodtak meg a jogkörök átadásáról, de a dél-koreai védelmi felkészültséggel kapcsolatos aggályok miatt a folyamat többször is elhalasztódott. Az I Dzsemjong elnök vezette szöuli kormány legkorábban 2028-ra szeretné megvalósítani az átadást. Szöul álláspontja szerint az ország katonai képességei megfelelőek, a növekvő globális instabilitás közepette pedig az önálló nemzetvédelem alapvető prioritás. Az átadáshoz mindkét fél által elfogadott feltételek teljesülése szükséges, így a megfelelő dél-koreai védelmi képességek megléte, az észak-koreai nukleáris és rakétafenyegetéssel szembeni szövetségesi válaszképesség, valamint a Koreai-félsziget és a régió stabilitása.
Brunson nyilatkozatát követően a dél-koreai védelmi minisztérium szóvivője másnap személyes megjegyzésként úgy vélekedett, hogy az átadás soha nem fog megvalósulni, "ha a célvonalat folyamatosan arrébb tolják". A szóvivő ugyanakkor megerősítette, hogy a folyamat továbbra is a kölcsönösen elfogadott feltételek teljesüléséhez kötött. Dél-koreai sajtóértesülések szerint az Egyesült Államok idén egyes dél-koreai védelmi képességeket elégtelennek minősített, miközben tavaly még megfelelőnek ítélte azokat. A Csoszon Ilbo emellett arról számolt be, hogy az amerikai–dél-koreai biztonsági konzultációs értekezletet a szokásos novemberi időpont helyett decemberre halaszthatják, mivel
Szöul időt akar nyerni, hogy meggyőzze Washingtont az átadási eljárás egyik kulcsfontosságú lépésének teljesítéséről.
A washingtoni fórumon Brunson egy másik kijelentésével is felháborodást váltott ki, amikor azt sugallta, hogy az ENSZ-parancsnokság szemszögéből Dél-Korea területe a demilitarizált övezet déli oldalán húzódó szögesdrótkerítésnél kezdődik. Ez élesen ellentmond a dél-koreai alkotmánynak, amely kimondja, hogy az ország területe "a Koreai-félsziget és a hozzá tartozó szigetek", azaz elvileg az egész félszigetet magában foglalja. A kormányzó Demokrata Párt bocsánatkérést követelt a tábornoktól, amiért szerintük megkérdőjelezte Dél-Korea területi szuverenitását. Az ENSZ-parancsnokság vasárnapi közleményében leszögezte, hogy Dél-Korea szuverenitása nem képezi vita tárgyát, Brunson megjegyzései pedig kizárólag katonai és igazgatási hatáskörökre vonatkoztak.
Címlapkép forrása: Republic of Korea Armed Forces via Wikimedia Commons
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