Súlyos jelentést kapott Amerika: újraéledt a világ egyik legveszélyesebb terrorszervezete - Felrobbanhat a Közel-Kelet

Izraeli katonai vezetők arról tájékoztatták amerikai partnereiket, hogy a Hamász nem hajlandó leszerelni, sőt újrafegyverzi magát – derül ki a Haarec című izraeli napilap értesüléseiből.

A lap bennfentes forrásokra hivatkozva azt írja, hogy az Izraeli Védelmi Erők (IDF) az elmúlt napokban osztották meg a hírszerzési adataikat Washingtonnal.

Jeruzsálem információi szerint

a Hamász semmilyen nemzetközi szervezettel nem hajlandó együttműködni, így a terrorszervezet lefegyverzése kizárólag katonai úton valósítható meg.

Az IDF értékelése alapján a Hamász helyreállította az alagútrendszerét, és fegyvereket halmozott fel az általa továbbra is ellenőrzött területeken.

Az izraeli hadsereg becslése szerint a szervezet létszáma ismét eléri a 30–40 ezer főt, ami megfelel a 2023. október 7-e előtti szintnek.

Az izraeli biztonsági apparátus arra a megállapításra jutott, hogy a Hamász újra átvette az irányítást az övezet felett, és jelenleg semmilyen rivális erő nem kérdőjelezi meg a hatalmát a területen.

Az Egyesült Államok által szorgalmazott átfogó megállapodás – amely a Hamász lefegyverzését és Izrael kivonulását irányozná elő – a felek közötti nézeteltérések miatt elakadt.

Az egyelőre nem világos, hogy Izrael hogy tervez reagálni a fenyegetésre.

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