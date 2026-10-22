Személyesen Trump kérte meg Elon Muskot, hogy állítsa helyre Ukrajna kritikus infrastruktúráját

Donald Trump személyesen hívta fel Elon Muskot, kérve a Starlink műholdas internetszolgáltatás ukrajnai korlátozásainak feloldását, írja a Reuters, a Wall Street Journal amerikai tisztségviselőktől származó értesülései nyomán.

A lap forrásai szerint Trump és Musk beszélgetése után a Starlink rendszer rövid időn belül közel a megszokott működési rendjébe tért vissza Ukrajnában. Egyes ukrán tisztségviselők ugyanakkor árnyalták a képet, elmondásuk szerint a szolgáltatás nem állt helyre teljesen, ám az addig érvényes korlátozáshoz képest érezhetően gyorsabban működött.

Trump a beszélgetés során kifejezte elégedetlenségét amiatt, hogy a rendszer sebessége mintegy 160 km/h-s korlátra volt beállítva

– írta a Journal. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aznap korábban még arról beszélt, hogy a Starlink teljesítménye nem állt helyre, és jelezte, hogy a következő napokban Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel egyeztet az ügyben.

A Starlink-rendszer ukrajnai korlátozásáról korábban több cikkünkben is beszámoltunk:

Rubio előző nap úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna Starlink-hozzáférése az anyavállalat SpaceX és annak vezérigazgatója, Musk hatáskörébe tartozik, nem pedig a Fehér Házéba.

Ukrajna a harctéri kommunikációban és a drónműveletekben egyaránt támaszkodik a Starlink rendszerre. A műholdas szolgáltatás korlátozása így megnehezítette az ukrán erők támadó és légvédelmi drónbevetéseit az orosz csapatok ellen.

Forrás: Reuters

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